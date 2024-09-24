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Совместные тактические учения армии РФ и военных из Лаоса: Сеть рассмешило видео с имитацией выстрелов

Совместные тактические учения армии РФ и военных из Лаоса: Сеть рассмешило видео с имитацией выстрелов

Видео по совместным тактическим учениям ВС РФ и военнослужащих из Лаоса рассмешило Сеть Фото: Скриншот видео t.me/chtddd

Участникам учений не выдали даже холостых патронов.

Во время совместных с РФ учений солдатам из Лаоса на полигоне Сергеевский в Приморском крае пришлось имитировать стрельбу.

Видео с совместных тактических учений ВС РФ и военнослужащих из Лаоса обнародовали в соцсети "Х" (бывший Twitter).

Минобороны РФ также выложило видео учений, после чего его распространили и прокремлевские Telegram-каналы.

На видео солдаты бегают по полигону, голосом имитируя стрельбу из автоматов.

"Видеоролик учений, на которых военные голосом имитируют стрельбу. Речь идет о российско-лаосских учениях "Ларос-2024", которые проходят на полигоне Сергеевский в Приморском крае. Собственно, зачем солдат учить стрелять. Лучше пусть они кричат на поле боя", — отметил автор публикации.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин "боится" Курской операции. Украинский президент отметил, что именно наше государство начало внезапную операцию из-за разведывательных данных, свидетельствующих о том, что Россия готовилась осуществить свое наступление на северную Сумскую область Украины.

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