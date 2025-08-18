Совместный фронт: на Аляске Путин и Трамп договорились по одному вопросу — NYT

Трамп и Путин во время встречи на Аляске / © Associated Press

Президент Трамп и российский диктатор Путин не договорились о прекращении огня в Украине во время встречи на Аляске. Но согласились в одном: они оба презирают Джо Байдена.

Об этом говорится в материале журналиста The New York Times Питера Бейкера, который вел репортаж из Аляски.

Журналист отмечает, что и Трамп, и Путин обвинили Байдена в войне в Украине, несмотря на то, что именно российский диктатор приказал своим войскам вторгнуться к своему соседу и продолжает санкционировать удары по гражданским целям.

«Было, мягко говоря, непривычно видеть, как действующий американский президент присоединяется к иностранному диктатору, обвиненному в военных преступлениях, на сцене в Анкоридже, чтобы раскритиковать бывшего американского президента», — рассуждает Бейкер.

По его мнению, это подчеркнуло, что Трамп, с его все более авторитарными наклонностями, в определенном смысле находит больше общего с репрессивным лидером России, чем с лидерами собственной страны.

Автор замечает, что Трамп до сих пор никогда публично не высказывался так резко о российском диктаторе, как он это делает с большой регулярностью о Байдене — или, если на то пошло, о бывшем президенте Бараке Обаме и даже в меньшей степени бывшем президенте Джордже Буше-младшем.

«В этом плане у Путина также схожие взгляды. Он давно питал обиды на Буша и Обаму, часто выражая свое недовольство во время интервью и встреч тем, как, по его мнению, они плохо к нему относились, когда были у власти. Путин, имевший дело с пятью американскими президентами в течение четверти века своего пребывания у власти, пришел к выводу, что все они более-менее схожи в игнорировании российских проблем… — все, кроме Трампа», — пишет журналист.

В то же время автор подчеркнул склонность Путина находить способы подыграть ценностям и тщеславию своих иностранных коллег. По его словам, Путин давно демонстрирует умение адаптироваться к особенностям человека с другой стороны стола и находит способы завоевать расположение, когда это отвечает его интересам.

Журналист вспомнил, что когда Путин принимал Строуба Толботта, специалиста по России, занимавшего должность заместителя государственного секретаря президента Билла Клинтона, он особенно вспомнил Федора Тютчева и Владимира Маяковского, русских поэтов, которых Толботт изучал в Йельском и Оксфордском университетах.

Когда Буш, человек, известный своей глубокой верой, впервые встретился с Путиным, человеком, неизвестным своей глубокой верой, в Любляне, в 2001 году, россиянин произвел глубокое впечатление на американца, рассказав историю о крестике, который его мать подарила ему в детстве.

Зная, что Ангела Меркель, тогдашний канцлер Германии, боится собак после того, как ее однажды укусили, Путин привел своего черного лабрадора на встречу в 2007 году и позволил ему обнюхивать свою гостью. Меркель считала это игрой власти и позже написала, что Путин «наслаждался ситуацией».

Заявление Путина в пятницу было именно тем, что хотел услышать Трамп. Он стал называть российскую агрессию «войной Байдена», а не «войной Путина».

Напомним, Трамп и Путин встречались на Аляске 15 августа. Переговоры продолжались три часа, но договоренности о прекращении огня не удалось достичь.