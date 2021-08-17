Современный Ноев ковчег фото эвакуации самолетом почти 700 человек из Кабула стало вирусным в Сети

Современный Ноев ковчег фото эвакуации самолетом почти 700 человек из Кабула стало вирусным в Сети

Семеро афганцев, которые пытались ухватиться за стойки шасси, погибли.

Самолет воздушных сил США эвакуировал из Кабула, в который зашел "Талибан", около 700 афганцев.

Фото заполненного до отказа самолета облетело большинство мировых СМИ и стало вирусным.

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На снимке афганские мужчины и женщины, которым удалось прорваться на борт, сидят на полу судна, плотно прижавшись друг к другу в ожидании эвакуации.

Пользователи Сети пишут, что увиденное похоже на "современный Ноев ковчег".

"Не Ноев ковчег, но картина почти библейская. Почти семьсот эвакуированных в одном самолете. И семеро погибших, которые пытались ухватиться за стойки шасси. Эвакуация афганцев, сотрудничавших с американцами", — написал корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко.

Фото: defenseone.com

Известно, что эвакуация происходила самолетом C-17 Globemaster II.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.

В ООН заявили, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Минимум 241 тысяче человек пришлось покинуть свои дома из-за боев. В стране переполнены больницы, начинает ощущаться нехватка еды и медикаментов, уничтожаются мосты, дороги, школы и больницы.

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