Современный Ноев ковчег фото эвакуации самолетом почти 700 человек из Кабула стало вирусным в Сети

Семеро афганцев, которые пытались ухватиться за стойки шасси, погибли.
Самолет воздушных сил США эвакуировал из Кабула, в который зашел "Талибан", около 700 афганцев.
Фото заполненного до отказа самолета облетело большинство мировых СМИ и стало вирусным.
На снимке афганские мужчины и женщины, которым удалось прорваться на борт, сидят на полу судна, плотно прижавшись друг к другу в ожидании эвакуации.
Пользователи Сети пишут, что увиденное похоже на "современный Ноев ковчег".
"Не Ноев ковчег, но картина почти библейская. Почти семьсот эвакуированных в одном самолете. И семеро погибших, которые пытались ухватиться за стойки шасси. Эвакуация афганцев, сотрудничавших с американцами", — написал корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко.
Фото: defenseone.com
Известно, что эвакуация происходила самолетом C-17 Globemaster II.
Напомним, в воскресенье, 15 августа, боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.
В ООН заявили, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Минимум 241 тысяче человек пришлось покинуть свои дома из-за боев. В стране переполнены больницы, начинает ощущаться нехватка еды и медикаментов, уничтожаются мосты, дороги, школы и больницы.