Союзник Путина накопил урана для создания 5 ядерных бомб: "Ближний Восток может воспламенеть"

В настоящее время Иран накопил такое количество расщепляемого материала, которого хватит для создания пяти ядерных бомб.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, пишет The Times of Israel.

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"Иран не ограничится одной ядерной бомбой. К настоящему времени у него достаточно обогащенного урана на уровне 20% и 60%, которого хватит для 5 бомб", – отметил Галлант.

Министр обороны Израиля считает, что если Тегеран доведет обогащение урана до 90% – оружейного уровня, "это будет большой ошибкой, и цена будет высокой, и будут последствия, которые могут воспламенить Ближний Восток".

Считается, что Иран еще не обогатил уран до 90% чистоты, необходимой для ядерного оружия, но может быстро сделать это из текущего уровня обогащения, если захочет.

Ранее в Пентагоне заявили, что Иран может изготовить материал для ядерной бомбы за 12 дней. Генерал Милли заверил, что США не допустят создания ядерного оружия Ираном.

По информации WSJ, Россия в обмен на "шахеды" поставляет Ирану кибероружие.