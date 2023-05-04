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Союзник Путина накопил урана для создания 5 ядерных бомб: "Ближний Восток может воспламенеть"

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Союзник Путина накопил урана для создания 5 ядерных бомб: "Ближний Восток может воспламенеть"

У Ирана достаточно урана для пяти ядерных боеголовок / Фото: pixabay.com

Министр обороны Израиля заявил о способности Ирана создать пять ядерных бомб.

В настоящее время Иран накопил такое количество расщепляемого материала, которого хватит для создания пяти ядерных бомб.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, пишет The Times of Israel.

"Иран не ограничится одной ядерной бомбой. К настоящему времени у него достаточно обогащенного урана на уровне 20% и 60%, которого хватит для 5 бомб", – отметил Галлант.

Министр обороны Израиля считает, что если Тегеран доведет обогащение урана до 90% – оружейного уровня, "это будет большой ошибкой, и цена будет высокой, и будут последствия, которые могут воспламенить Ближний Восток".

Считается, что Иран еще не обогатил уран до 90% чистоты, необходимой для ядерного оружия, но может быстро сделать это из текущего уровня обогащения, если захочет.

Ранее в Пентагоне заявили, что Иран может изготовить материал для ядерной бомбы за 12 дней. Генерал Милли заверил, что США не допустят создания ядерного оружия Ираном.

По информации WSJ, Россия в обмен на "шахеды" поставляет Ирану кибероружие.

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Дата публикации
Просмотры
1373
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