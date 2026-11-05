Иран и ядерное оружие

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После сокрушительных ударов США и Израиля в Иране стремительно растут призывы к созданию собственного ядерного оружия. Общественное давление и заявления духовных лидеров вынуждают Тегеран пересмотреть давнюю мирную доктрину и задуматься о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Об этом говорится в статье The New York Times.

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Все больше иранцев хотят ядерное оружие

В Иране все чаще звучат призывы пересмотреть многолетнюю позицию по поводу отказа от создания ядерного оружия. Об этом говорят как государственные чиновники и представители духовенства во время пятничных молитв, так и участники уличных акций.

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Ранее такая позиция воспринималась преимущественно как маргинальная и присущая сторонникам жесткой линии. Однако теперь вопрос о возможном создании ядерного оружия постепенно становится частью более широкой общественной дискуссии. Для Ирана это может иметь значительные последствия, ведь в течение десятилетий власти страны настаивали исключительно на мирном характере ядерной программы.

«Мы должны иметь ядерное оружие — чтобы мы могли противостоять преступной Америке с силой, если Бог даст», — заявил на прошлой неделе имам пятничной молитвы в западном иранском городе Кухдашт Али Сепахванд.

Во время его выступления в молитвенном зале, стены которого украшали фото командиров, погибших в этом году в войне с Соединенными Штатами и Израилем, собравшиеся восклицали: «Ядерное сдерживание — наше неотъемлемое право!»

Усиление подобных настроений происходит на фоне дипломатической активности иранского руководства, пытающегося не допустить нового вооруженного противостояния со США и Израилем. В то же время в стране широко предполагают, что вероятность нового конфликта может возрасти после состоявшихся 3 ноября промежуточных выборов в США.

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Тайная разработка ядерного оружия в Иране — что известно

На протяжении многих лет представители иранской власти публично соблюдали фетву — религиозный указ верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, запрещавший разработку и использование ядерного оружия.

Провозглашенный Хаменеи указ распространялся, в частности, на госучреждения, военные структуры и Корпус стражей исламской революции (КСИР), которым запрещалось работать над созданием ядерной бомбы.

В то же время, западные разведки в последние годы фиксировали признаки того, что Тегеран обогащал уран до уровней, которые потенциально могут быть использованы для изготовления ядерного оружия. На этом фоне отдельные представители Израиля и США обвиняли Иран в подготовке к созданию бомбы, несмотря на соответствующую фетву.

В 2015 году США и ряд других мировых государств заключили с Ираном ядерное соглашение, призванное ограничить его ядерную деятельность и снизить риск появления оружия. Однако три года спустя президент Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из договоренностей.

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Региональные аналитики считают, что стратегия Хаменеи заключалась в сохранении неопределенности по поводу настоящих ядерных намерений Ирана. Таким образом, Тегеран пытался создать фактор сдерживания потенциальной агрессии, не переходя границу и не провозглашая себя ядерным государством.

Однако такая тактика не смогла предотвратить две войны между Израилем, США и Ираном, которые продолжаются с июня 2025 года. Во время одного из этих конфликтов в феврале был убит сам Хаменеи.

«Он создал эту ситуацию — ни да, ни нет, — за которую они заплатили за бомбу, которой у них не было. Теперь существует ощущение, что если у вас нет этого окончательного оружия, вы можете в любой момент оказаться в руках не только США, но и Израиля», — сказал аналитик по вопросам Ирана Мохаммад Али Шабани, редактирующий независимое региональное новостное издание Amwaj.media.

По мнению экспертов, подобные настроения могут усиливаться из-за заявлений самого Трампа.

«Если бы у них было ядерное оружие, я бы позвонил верховному лидеру и сказал: „Господин верховный лидер, как вы, сэр? Можем ли мы чем-нибудь вам помочь?“ Вместо того чтобы хорошенько его бомбить», — заявил президент США на республиканском съезде накануне промежуточных выборов.

В Иране хотят выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

После ударов Израиля и США по Ирану в 2025 году в стране стали все активнее раздаваться призывы выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), предусматривающего запрет на разработку соответствующего вооружения.

В последние недели к таким требованиям присоединилось все большее количество иранских политиков и религиозных деятелей. По мнению части аналитиков, такая синхронность может указывать на существование кампании, организуемой или по меньшей мере поддерживаемой руководством Ирана.

Пока неизвестно, дошло ли обсуждение возможного пересмотра ядерной доктрины Ирана до нового верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи. В то же время, на прошлой неделе главный представитель Ирана по вопросам национальной безопасности Мохсен Резаи заявил в эфире государственного телевидения, что этот вопрос находится в повестке дня руководства.

«Никакое новое решение пока не принято. Конечно, сейчас вопрос состоит в том, хотим ли мы сохранить ту же доктрину, которая была у нас до войны, если война снова вспыхнет», — сказал Резаи.

Эксперт по внешней политике в Тегеране Мохаммад Кадери отметил, что ранее сторонники выхода Ирана из ДНЯО оставались меньшинством среди представителей руководства страны. По его словам, ситуация изменилась, и теперь эта позиция постепенно приобретает доминирование.

«Они утверждают, что если военные угрозы со стороны Соединенных Штатов и Израиля будут сохраняться, выход из ДНЯО станет важным шагом на пути к созданию сдерживания», — сказал Кадери.

Аналитик по вопросам Ирана вашингтонской исследовательской организации DAWN Омид Мемариан считает, что сам вопрос о возможности создания ядерного оружия в условиях потенциальной новой атаки США или Израиля может быть частью стратегии Тегерана. По мнению Мемариана, участие Резаи в этой дискуссии на фоне активных посреднических усилий Катара между Вашингтоном и Тегераном может преследовать конкретную цель — заставить США согласиться на заключение договоренностей.

«Они играют этой картой: если переговоры провалятся, мы пойдем другим путем, и это дорого обойдется вам», — сказал он.

Имамы призывают создание ядерного оружия, но есть и противники

Отдельное внимание привлекает все большее количество имамов, во время пятничных молитв публично поддерживающих такие призывы. Фактически они ставят под сомнение фетву покойного аятоллы по поводу запрета ядерного оружия.

«Табу больше нет. Религиозная основа для изменения позиции уже есть. Вопрос в том, произойдет ли за этим стратегическое или политическое изменение», — сказал аналитик по вопросам Ирана.

В то же время, часть ведущих представителей реформистского лагеря Ирана, среди которых президент Масуд Пезешкиан и бывший глава государства Хасан Рухани, продолжает выступать за сохранение мирной ядерной доктрины страны.

Бывший иранский дипломат Куруш Ахмади на этой неделе в ведущей реформистской газете Shargh предостерег от отказа от нынешней доктрины. Он подчеркнул, что многочисленные заявления влиятельных деятелей в поддержку ядерного оружия «опасны, поскольку усложняют работу чиновников, которые пытаются предотвратить новую войну».

Кроме того, Ахмади считает, что пока Иран не сможет создать ядерную бомбу, риск нового нападения на страну, наоборот, может расти.

После американских и израильских ударов, в результате которых была ликвидирована значительная часть высшего руководства Ирана и серьезно повреждена инфраструктура страны, противникам ядерного пути стало все труднее убедительно отстаивать свою позицию. Об этом заявил эксперт по Ирану вашингтонского аналитического центра Center for International Policy Сина Тусси.

«Центральная проблема для сторонников сдержанности состоит в том, чтобы объяснить, что именно Иран получил, оставаясь ниже ядерного порога», — сказал он.

В то же время Тусси подчеркнул, что новая волна американских ударов «может усилить именно те аргументы в пользу ядерного оружия, которые, как утверждает Вашингтон, он хочет предотвратить».

Во время публичной молитвы в Тегеране на прошлой неделе имам Мохаммад Джавад Хадж Али Акбари назвал пересмотр ядерной доктрины Ирана «национальным требованием». Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. В ответ собравшиеся воскликнули лозунг, который в течение десятилетий раздавался на организованных правительством митингах: «Ядерная энергия — наше неотъемлемое право!»

«Это старый лозунг. Мы уже далеко за его пределами», — сказал им имам и улыбнулся.

К слову, накануне иранское государственное телевидение выпустило срочные инструкции для граждан на случай ядерного удара, призвав их подготовить укрытия и оставаться там не менее 24 часов.

Это произошло после заявлений скандального американского пропагандиста Такера Карлсона о возможном ядерном ударе США по Ирану в ближайшие дни, а также на фоне угроз Трампа нанести «сокрушительный удар» по Ирану.

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