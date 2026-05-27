Союзник России разработал ракеты с ИИ: чем опасно новое оружие КНДР

КНДР заявила об испытаниях новых ракетных систем, в частности, тактической крылатой ракеты с управлением на базе ИИ. За запуском лично наблюдал Ким Чен Ин.

Кирилл Шостак
Северная Корея / © Associated Press

Северная Корея заявила об испытаниях новых ракетных систем, среди которых тактическая крылатая ракета с управлением на базе искусственного интеллекта. За запуском лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ин.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным северокорейской стороны, в ходе испытаний проверили несколько образцов вооружения: новую систему запуска многоцелевых легких ракет, систему залпового огня тактическими крылатыми ракетами, а также боевую часть баллистической ракеты специального назначения.

Отдельное внимание было уделено тактической крылатой ракете с системой управления на базе ИИ. В КНДР утверждают, что она способна поражать цели на расстоянии до 100 км с высокой точностью.

Также в ходе испытаний проверяли надежность навигационной системы 240-миллиметрового реактивного снаряда.

Ким Чен Ын положительно оценил результаты запусков и заявил, что нынешняя международная ситуация якобы требует дальнейшего укрепления и модернизации армии.

По его словам, курс Пхеньяна на развитие как ядерного, так и обычного вооружения остается неизменным.

Опасность таких систем заключается в том, что ракеты с элементами искусственного интеллекта потенциально могут более точно корректировать траекторию полета и сложнее перехватываться средствами противовоздушной обороны. В то же время реальные возможности нового оружия КНДР подтверждены только заявлениями самого режима.

Ранее сообщалось, что Северная Корея стремительно наращивает ядерный арсенал и ракеты дальнего радиуса действия. Эксперты предупреждают, что при определенном сценарии Пхеньян может перегрузить американскую систему противоракетной обороны.

