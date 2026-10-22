Союзник Трампа оказался в центре скандала из-за рекламы: возмутились даже республиканцы

Кандидат в губернаторы Огайо Вивек Рамасвами / © Associated Press

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Предвыборная кампания кандидата в губернаторы Огайо от Республиканской партии Вивека Рамасвами оказалась в центре скандала из-за рекламного ролика с участием матери его соперницы-демократки Эми Актон — Донны Артур.

Об этом сообщает Reuters, отмечая, что реклама вызвала критику даже среди однопартийцев Рамасвами.

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Что показала реклама Рамасвами

Как сообщает американский телеканал KMBC, в рекламе Донна Артур утверждает, что ее дочь Эми Актон лжет о своем прошлом и призывает жителей Огайо не голосовать за нее.

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«Не голосуйте за людей, которые врут. Не позволяйте ему стать вашим губернатором», — говорит Артур в ролике.

Сначала в видео, которое распространили в соцсетях, не указали, кто его оплатил и санкционировал. Однако, как сообщает Fox 8, впоследствии Рамасвами подтвердил, что ролик создала его предвыборная кампания, и заявил о намерении потратить еще 4 млн. долларов на его дальнейшее распространение.

Как пишет BBC, в рекламе не упоминают обстоятельства детства Эми Актона, о которых она ранее рассказывала. По ее словам, в детстве она испытала сексуальное насилие со стороны отчима Кледита Артура.

В 1978 году его арестовали и предъявили обвинение в изнасиловании падчерицы. После этого Эми и ее брата унесли из-под опеки матери. Кледит Артур оставил Огайо и так и не предстал перед судом по этому обвинению.

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Брат Актон Филипп Стернс также подверг критике использование семейной истории в политической рекламе. В видео в поддержку сестры он рассказал о насилии в детстве и заявил, что «Эми всегда доставалось больше всего».

Как Вэнс, Трамп и республиканцы отреагировали на скандал

Вице-президент США Джей Ди Вэнс встал на защиту Рамасвами. Как сообщает Reuters, во время выступления в Огайо он подверг критике республиканцев, осудивших рекламу, заявив, что их больше возмущает этот ролик, чем действия демократов в Конгрессе.

Вэнс также упрекнул медиа и демократов в излишнем внимании к видео, которое, по его мнению, «называет вещи своими именами» и обвиняет Актон во лжи.

«Теперь медиа и демократы в штате Огайо зациклились на этом, потому что Вивек Рамасвами решился запустить телевизионную рекламу, которая называет вещи своими именами и называет Эми Актон лжецом», — заявил вице-президент.

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Президент США Дональд Трамп в комментарии Mediaite заявил, что не знает подробностей рекламы, но слышал о конфликте между матерью и дочерью.

«Очень необычная ситуация, когда мать настолько ненавидит свою дочь. Но я не думаю, что это имеет какое-то отношение к Вивеку», — сказал Трамп.

Рекламу подвергли критике и некоторые представители Республиканской партии. Бывшая губернатор Южной Каролины Никки Гейли написала в соцсети X: «Он плохой человек. Жаль, что ему и дальше все сходит с рук».

Сенатор от Огайо Джон Гастед в комментарии Associated Press заявил: «Я бы не запускал такую рекламу».

Секретарь штата Огайо Фрэнк Лароуз также отметил, что лично не стал бы выпускать подобный ролик, хотя каждый кандидат сам принимает решение о своей кампании.

По данным Reuters, политическая реклама с атаками на оппонентов давно является частью избирательных кампаний в США. Однако профессор Школы публичной политики Американского университета Дэвид Люблин считает, что такие атаки ужесточились, а границы допустимого расширились.

«Но это случай совсем иного масштаба. Они удалились друг от друга не из-за политических взглядов, а из-за обвинений в изнасиловании», — отметил Люблин в комментарии BBC.

По мнению эксперта, реклама может иметь обратный эффект. Он предположил, что кампания Рамасвами рискует повредить его позициям во все более конкурентной гонке.

Напомним, по данным The New York Times, Дональд Трамп поручил выделить 20 млн. долларов из федерального бюджета на телевизионную рекламную кампанию, посвященную его администрации. Ее цель — рассказать американцам о деятельности Белого дома и достижениях президента. Кампанию планировали распространять на национальном уровне, чтобы охватить аудиторию в разных штатах США.

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