Союзники атаковали многочисленные цели хуситов в Йемене: что попало под удар

Совместные авиаудары США и Великобритании против хуситов в Йемене завершились.
Вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по многочисленным объектам хуситов в контролируемых хуситами районах Йемена в ночь на пятницу, 12 января 2024 года, сообщили CNN официальные лица США и Великобритании.
Удары наносились из истребителей и ракет "Томагавк". Более десятка целей хуситов были поражены ракетами, выпущенными из воздуха, поверхности и подводных платформ, и были избраны из-за их способности подавлять постоянные атаки хуситов на суда в Красном море, сказал второй американский чиновник CNN.
Они включали радиолокационные системы, места хранения и запуска беспилотников, места хранения и запуска баллистических ракет, а также места хранения и запуска крылатых ракет.
Удары знаменуют значительный ответ после того, как администрация Байдена и ее союзники предупредили, что поддерживающая Иран боевая группировка будет нести последствия повторных ударов беспилотниками и ракетами по коммерческому судну в Красном море.
Эти удары являются признаком восходящей международной тревоги по поводу угрозы одному из наиболее критических водных путей в мире. В течение недель США пытались избегать прямых ударов по Йемену из-за риска эскалации в регионе, который и без того кипит от напряжения, но продолжающиеся атаки хуситов на международное судоходство заставили коалицию действовать.
Как сообщил источник в Конгрессе, чиновники администрации проинформировали руководство Конгресса о планах США ранее в четверг.
Эти удары происходят в тот момент, когда министр обороны Ллойд Остин остается госпитализированным из-за осложнений после операции по раку простаты.
Несмотря на то, что США нанесли удары по ставленникам Ирана в Ираке и Сирии с начала войны в Газе, это первый известный удар против хуситов в Йемене. Они происходят в период огромного напряжения на Ближнем Востоке, поскольку США пытаются обеспечить, чтобы война в Газе не распространилась на более широкий регион. Администрация Байдена осторожно относилась к ударам по хуситам, опасаясь, что это может нарушить деликатное прекращение огня между боевиками и Саудовской Аравией, достигнутое после лет войны.
Позже удары по объектам в Йемене прекратились.
"Но мы оставляем за собой право ответить, если угрозы продолжатся", — сказал неназванный американский чиновник телеканала "Аль-Джазира"
Добавим, хуститы время от времени атакуют торговые суда в Красном море.
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