Союзники по НАТО не выполняют обещания, которые обязались делать для Украины: громкое заявление Столтенберга

За последние месяцы Альянс не передал нашему государству то, что было обещано и нужно на поле боя.

Союзники по НАТО не выполняют обещания, которые обязались делать с целью усиления срочных потребностей Украины для защиты в войне, развязанной РФ.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, проблема в том, что в последние месяцы Альянс не передал нашему государству то, что было обещано и нужно на поле боя.

“Проблема заключается в том, что в последние месяцы мы не передали Украине то, что мы пообещали. Соединенные Штаты потратили шесть месяцев на согласование нового пакета помощи. Европейские союзники, пообещавшие один миллион боеприпасов, ничего не поставили и близко к этому количеству боеприпасов в Украину”, — сказал Столтенберг.

Кроме того, в апреле во время встречи министров обороны НАТО и президента Украины Владимира Зеленского было отмечено, что нашему государству крайне нужна противовоздушная оборона. В частности, передовые системы ПВО Patriot и SAMP/T.

В то же время "пробелы и задержки" приводят к последствиям в нашем государстве. Недостаточное количество боеприпасов, вооружения и ПВО влияет на способность Украины защищать свою землю.

"Кроме Германии, которая передала одну дополнительную систему Patriot, союзники не выполнили того, что пообещали относительно противовоздушной обороны", — подчеркнул генсек НАТО.

Отдельно Столтенберг добавил, что сейчас срочно нужно, чтобы союзники наращивали усилия для оказания поддержки Украине.

Напомним, что в НАТО обсуждают возможность закрыть небо на западе Украины.

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