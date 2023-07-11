Союзники НАТО “пошлют единый позитивный сигнал” на пути Украины к членству — Белый дом

Президент США Джо Байден и союзники НАТО "пошлют единый положительный сигнал" о пути к членству Украины в НАТО на Вильнюсском саммите, заявил Белый дом, но отказался предоставить конкретный график вступления.

Об этом пишет CNN.

Члены Альянса "обсудят путь Украины к будущему членству в НАТО" во время саммита в столице Литвы, заявил 11 июля журналистам советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, пытаясь смягчить ожидания.

"Как отметил президент Байден, привлечение Украины к Альянсу сейчас, когда мы находимся в Вильнюсе, приведет НАТО к войне с Россией", — сказал он, позже добавив, что Украине еще "нужно сделать дальнейшие шаги на своем пути реформ" к присоединению к Альянсу. .

"Но союзники пошлют единый, положительный сигнал относительно пути Украины к будущему членству в Альянсе", — отметил Салливан.

В то же время, на брифинге 11 июля Салливан отказался назвать конкретную дату присоединения Украины к НАТО.

“Я не могу назвать определенные временные рамки. Я не верю, что вы станете свидетелями этого решения здесь», – сказал он. "С нашей точки зрения, это работа Альянса с Украиной, чтобы определить этот путь реформ, а затем Украине работать над его реализацией".

По его словам, лидеры в Вильнюсе "продолжают обсуждать сегодня утром точный характер процесса по пути Украины", который будет опубликован в рамках коммюнике в среду, 12 июля.

В интервью CNN Байден признал, что не верит в то, что у НАТО "есть единодушие относительно того, присоединять ли Украину к семье НАТО сейчас, в этот момент, в разгар войны", отметив, что статья 5 НАТО потребует от союзников Альянса защищать Украину от военного вторжения России.

Байден собирается встретиться 12 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским в Литве, где два лидера "обсудят, как США — вместе с нашими союзниками и партнерами — готовы взять на себя долгосрочные обязательства, чтобы помочь Украине защитить себя сейчас и сдержать будущую агрессию", – сказал Салливан.

"Украина будет в центре внимания" на протяжении всего саммита, сказал Салливан, а 12 июля впервые откроется недавно начатое заседание Совета Украина-НАТО, чтобы обсудить "новый пакет усиленной поддержки для Украины, взглянуть на долгосрочные потребности Украины, а также расширить планы взаимодействия Украины с НАТО».

Напомним, в литовском Вильнюсе 11-12 июля состоится саммит НАТО. По информации СМИ, Зеленский таки примет участие в саммите Альянса, хотя ранее заявлял, что "не хочет ехать туда ради развлечения", а ждет конкретных результатов.

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