Союзники отвращаются от Трампа: страны Персидского залива ищут замену США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Страны Персидского залива выражают все большее разочарование действиями Соединенных Штатов на фоне затяжной войны с Ираном . Арабские союзники частно подвергают сомнению американские гарантии безопасности и обеспокоены очевидным отсутствием стратегии в администрации Дональда Трампа.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Угроза экономике и сомнениям союзников

Через месяц после начала военной операции государства Персидского залива продолжают терпеть иранские атаки и миллиардные убытки. В частности, Саудовская Аравия недавно перехватила несколько беспилотников, а по двум портам Кувейта были нанесены удары. При этом стратегически важный Ормузский пролив остается почти закрытым, что парализует экспорт нефти.

Реклама

Многие чиновники в регионе откровенно сомневаются в мотивах и целях Трампа, а также в целесообразности размещения американских баз, превративших их страны в мишени. Хотя публично эти опасения не озвучиваются из-за страха разгневать Белый дом, Саудовская Аравия и ОАЭ уже рассматривают возможность присоединения к атакам на Иран, если их инфраструктура снова пострадает.

"Недопустимо, чтобы эта агрессия превратилась в постоянное состояние угрозы", - отмечает издание со слов старшего дипломатического советника президента ОАЭ Анвара Гаргаша.

Страх перед соглашением и взгляд на Китай

Арабские лидеры опасаются, что Трамп может заключить с Тегераном скорую сделку, которая не ограничит иранскую ракетную программу и не остановит финансирование прокси-группировок. В таком случае страны Залива останутся один на один с разъяренным Ираном, который сохранит контроль над Ормузским проливом, тогда как Вашингтон просто объявит о победе и выведет войска накануне выборов.

Ситуацию осложняет и то, что США временно приостановили санкции против иранской нефти на море, в то время как арабские государства не могут экспортировать собственное сырье из-за иранских угроз в проливе. Поэтому некоторые правительства Ближнего Востока уже начинают говорить о диверсификации своих геополитических связей и рассматривают возможность более тесного сотрудничества с Китаем как с более предполагаемой сверхдержавой.

Реклама

После месяца боевых действий президент США оказался перед тяжелейшим выбором относительно дальнейших шагов. Американский лидер сталкивается с тяжелым выбором : заключить потенциально несовершенное мирное соглашение или пойти на эскалацию, рискующую превратиться в затяжной конфликт и разрушить его президентство.

Хотя Трамп уже передал Тегерану мирное предложение из 15 пунктов через Пакистан, реальные перспективы переговоров остаются скудными. Иран считает эти требования нереалистичными, поскольку они предполагают полную ликвидацию ядерной программы, ограничение ракетного арсенала и фактическую передачу контроля над проливом.

В то же время сигналы из Белого дома становятся все более противоречивыми, что усугубляет беспокойство партнеров. Вашингтон демонстрирует противоречивые сигналы по поводу этой войны, одновременно заявляя о стремлении к миру и отдавая приказ о размещении тысяч дополнительных американских военных в регионе.

С приближением анонсированного дедлайна сделки американская администрация избегает конкретики о том, что именно станет критерием победы. Белый дом фактически разрывается между давлением арабских союзников и требованиями части республиканцев просто выйти из конфликта в преддверии ноябрьских выборов.