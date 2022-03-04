Союзники соглашаются, что самолеты НАТО не должны действовать над украинским воздушным пространством - Столтенберг

Союзники соглашаются, что самолеты НАТО не должны действовать над украинским воздушным пространством - Столтенберг

Это стало известно по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Союзники соглашаются, что самолеты НАТО не должны действовать над украинским воздушным пространством, а войска НАТО не должны действовать на территории Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Интерфакс.

"Что касается бесполетной зоны. Это было упомянуто. В то же время союзники соглашаются, что самолеты НАТО не должны действовать над украинским воздушным пространством или войска НАТО - действовать на территории Украины", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в п’ятницу, 4 марта.

Напомним, что ранее генсек НАТО заявил, что альянс не собирается воевать с Россией.

"Мы оказываем поддержку Украине, но в то же время НАТО является оборонительным альянсом. Мы не собираемся воевать с Россией, но мы должны убедиться, что не возникнет недопонимания в отношении нашего обязательства защищать наших союзников. Именно поэтому мы дополнили присутствие сил НАТО в восточной части альянса. Это развитие носит оборонительный характер", - подчеркнул он.