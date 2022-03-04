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Союзники соглашаются, что самолеты НАТО не должны действовать над украинским воздушным пространством - Столтенберг

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Союзники соглашаются, что самолеты НАТО не должны действовать над украинским воздушным пространством - Столтенберг

Йенс Столтенберг / Associated Press

Это стало известно по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Союзники соглашаются, что самолеты НАТО не должны действовать над украинским воздушным пространством, а войска НАТО не должны действовать на территории Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Интерфакс

"Что касается бесполетной зоны. Это было упомянуто. В то же время союзники соглашаются, что самолеты НАТО не должны действовать над украинским воздушным пространством или войска НАТО - действовать на территории Украины", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в п’ятницу, 4 марта. 

Напомним, что ранее генсек НАТО заявил, что альянс не собирается воевать с Россией. 

"Мы оказываем поддержку Украине, но в то же время НАТО является оборонительным альянсом. Мы не собираемся воевать с Россией, но мы должны убедиться, что не возникнет недопонимания в отношении нашего обязательства защищать наших союзников. Именно поэтому мы дополнили присутствие сил НАТО в восточной части альянса. Это развитие носит оборонительный характер", - подчеркнул он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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