Союзники США начинают сомневаться в надежности "ядерного зонта" США - FT

"Ядерный зонтик" США. / © ТСН.ua

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Возвращение Дональда Трампа на пост президента США вызвало серьезную обеспокоенность среди союзников страны относительно надежности американских гарантий ядерной защиты. Хотя Трамп заявляет о необходимости новых соглашений по контролю над вооружениями в России и Китае, его политика может привести к обратному эффекту – обострению гонки вооружений.

Об этом пишет Financial Times.

В Европе ситуация особенно напряженная. Похолодание в трансатлантических отношениях, а также поддержка Трампом Путина в контексте войны в Украине серьезно подорвали доверие к американским обязательствам. Как следствие, такие страны, как Германия и Польша, уже открыто обсуждают возможность развития собственных ядерных программ или совместного использования французских или британских арсеналов. Франция, обладающая собственным ядерным потенциалом, предлагает рассмотреть его как инструмент европейского сдерживания.

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Не менее сложная ситуация сложилась и в Азии. Южная Корея и Япония, сталкивающиеся с постоянными угрозами Китая и Северной Кореи, все активнее обсуждают возможность создания собственных ядерных арсеналов. На Ближнем Востоке Турция и Саудовская Аравия уже дали понять, что готовы ответить на расширение ядерных возможностей Ирана.

Эксперты предупреждают, что все попытки союзников США разработать собственное ядерное оружие могут спровоцировать цепную реакцию. Договор о нераспространении ядерного оружия, десятилетиями ограничивающий количество ядерных государств, оказывается под серьезной угрозой.

Отдельного внимания заслуживает ситуация с контролем над вооружениями. Договор СНВ-3, ограничивающий количество ядерных боеголовок в США и России, утрачивает силу в феврале следующего года. Путин уже приостановил его исполнение после начала полномасштабного вторжения в Украину. Трамп же во время своего первого президентского срока не спешил продлевать соглашение, настаивая на включении в него Китая, что вызвало резкое сопротивление Пекина.

На фоне этих событий становится очевидным, что текущий курс администрации Трампа не только не снижает ядерные риски, но может привести к опасному росту напряженности в мире. Союзники США, теряя веру в американские гарантии, начинают искать альтернативные пути обеспечения своей безопасности, что может иметь непредсказуемые последствия для глобальной стабильности.

В современном геополитическом контексте британский ядерный потенциал, несмотря на свою скромность по сравнению с российским арсеналом, может стать ключевым элементом европейской безопасности. Вместе с более гибкой французской ядерной программой он мог бы сформировать своего рода "parapluie nucléaire" – европейский ядерный щит, способный как минимум сдерживать агрессивные амбиции Москвы и успокоить партнеров по НАТО.