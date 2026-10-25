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Дата публикации
Категория
Мир
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Союзники Украины отработают сценарий перемирия: кто присоединится к военным учениям в Польше

Обучение пройдет в Польше, в воздушном пространстве над Румынией и в западной части Черного моря.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Союзники Украины отработают сценарий перемирия: кто присоединится к военным учениям в Польше

Бундесвер / © Bundeswehr

Германия примет участие в первых совместных военных учениях стран, которые готовятся сформировать международные силы для поддержания мира в Украине. К маневрам в ноябре присоединятся около десяти штабных офицеров Бундесвера, а также транспортная авиация и логистические подразделения.

Об этом сообщило немецкое издание taz со ссылкой на представителя Министерства обороны Германии.

По словам представителя ведомства, участие в учениях является «знаком единства с нашими партнерами».

Что известно о военных учениях Коалиция-2026

Маневры, назвавшиеся Koalicja 2026 («Коалиция 2026»), согласовали в июле во время саммита в Париже. В августе об их проведении объявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Как сообщало польское информационное агентство PAP, тогда Туск заявил, что обучение должно помочь подготовить «конкретные гарантии безопасности для Украины, а также для региона».

В ноябре союзники Украины впервые проверят готовность многонациональных сил к выполнению задач. Речь идет о подразделениях, которые могут привлечь для поддержания режима прекращения огня или мирного соглашения между Украиной и Россией.

Формирование многонационального контингента под руководством Франции и Великобритании было согласовано еще в январе. Такие силы должны помочь обеспечить соблюдение перемирия или мирной договоренности, если стороны достигнут соответствующих соглашений.

Какую роль будет играть Германия

По данным Министерства обороны Германии, Бундесвер привлечет к учениям около десяти штабных офицеров. Кроме того, Германия предоставит два транспортных самолета A400M для воздушной дозаправки во время маневров. Они будут действовать с германской территории.

Также Берлин обеспечит логистическую поддержку перемещения войск через Германию в район проведения учений.

В то же время, участие в маневрах не означает, что Германия уже определила окончательный формат своего присутствия в будущих международных силах для Украины.

Сначала Берлин колебался по поводу участия в этой инициативе, однако в конце концов согласился присоединиться к учениям.

«О характере и масштабе вклада Германии также будут принимать решения федеральное правительство и Бундестаг», — заявил канцлер Фридрих Мерц в июле.

Следовательно, окончательное решение о возможном привлечении немецких военных в многонациональный контингент будут приниматься отдельно.

Сколько военных примут участие в маневрах

Точное количество участников учений пока неизвестно.

В середине октября министр обороны Великобритании Вес Стритинг во время визита в Вашингтон, где встретился с американским коллегой Питом Гегсетом, говорил об участии в маневрах тысяч военных.

В то же время британская газета The Times недавно сообщила, что в учениях вместе с польскими военными могут принять участие около 1500 французских, британских и немецких военнослужащих.

Что такое «коалиция желающих»

«Коалицию желающих» (Coalition of the Willing) создали в начале 2025 года по инициативе тогдашнего премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона. Ее формирование стало европейским ответом на изменение политики США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

В объединение входят 36 государств. Одна из его ключевых целей — подготовка механизмов поддержки безопасности Украины в случае прекращения боевых действий.

В то же время проведение военных учений само по себе не означает, что мирное соглашение между Украиной и Россией уже достигнуто или что международные силы гарантированно будут размещены на украинской территории.

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