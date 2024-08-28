Альянс отреагирует на недавние массированные атаки РФ: итоги заседания Совета Украина-НАТО

Совет НАТО-Украина собрался в среду, 28 августа, после недавних массированных российских авиаударов по украинским населенным пунктам и инфраструктуре. Союзники решительно осудили удары России по гражданским украинцам и подтвердили свои намерения в дальнейшем укреплять оборону Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе Альянса.

Встреча в среду состоялась на уровне послов и была созвана по просьбе Украины. Министр обороны Украины Рустем Умеров проинформировал союзников по видеосвязи о текущей ситуации в сфере безопасности и приоритетных потребностях Сил обороны Украины.

"Украина продолжает ежедневно перехватывать российские ракеты и спасать бесчисленное количество жизней. Но способность Украины поддерживать свою оборону требует увеличения поставок и большей поддержки. После последнего российского нападения союзники подтвердили, что они увеличивают свою военную помощь Украине. Мы должны продолжать поставлять Украине вооружение и боеприпасы, необходимы ей для защиты от вторжения России. Это жизненно важно для способности Украины продолжать борьбу", – заявил во время встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В ходе сегодняшней встречи Совета Украина-НАТО союзники подтвердили свои обязательства, объявленные еще на июльском саммите:

предоставить Украине дополнительные стратегические системы ПВО, в том числе больше батарей Patriot;

выделить не менее 40 миллиардов евро помощи в области безопасности в 2025 году;

координировать помощь в области безопасности и обучения для Украины.

В пресс-релизе отмечается, что координацию помощи возьмет на себя новое командование НАТО, которое начнет работать в сентябре.

Напомним, поводом для внеочередного заседания Совета Украина-НАТО стали массированные атаки России 26-27 августа по гражданскому населению и инфраструктуре Украины.

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