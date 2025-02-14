Создана карта "призраков", показывающая все известные местоположения тел погибших на Эвересте – фото

Многие альпинисты погибли, пытаясь преодолеть неумолимое последнее препятствие Эвереста. Самая высокая гора мира, ставшая на 50 метров выше, уже давно является символом необычайной человеческой выносливости. Однако, к сожалению, ее грозные условия, низкие температуры и низкий уровень кислорода привели ко многим смертям.

Как показано на карте в официальном Instagram-аккаунте Mount Everest, более 330 человек погибли, пытаясь достичь вершины, когда начались записи в 1921 году.

Самым опасным участком на Эвересте является "Зона смерти", которая начинается где-то на высоте более 8000 метров. Уровень кислорода составляет лишь треть от нормального, что часто приводит к высотной болезни, гипоксии и смерти.

Многие жертвы становятся дезориентированными, страдают истощением или испытывают проблемы, связанные с большой высотой.

"Картографирование количества погибших на Эвересте обнаруживает четкие опасные зоны: коварный ледопад Кхумбу, отвесная стена Лхоцзе и печально известная Ступенька Хиллари непосредственно перед вершиной", — говорится в сообщении. "Исторические данные показывают, что количество жертв резко возросло в 1970-х годах, когда все больше альпинистов пытались подняться на вершину, причем смертельные случаи сейчас сконцентрированы у вершины. Шерпы, которые лучше приспособлены к большим высотам, как правило, погибают на меньших высотах, тогда как иностранные альпинисты чаще гибнут ближе к вершине".

Карта мест расположения тел погибших на Эвересте / Фото: instagram.com/mounteverestofficial

Несмотря на опасность, более 7 200 человек поднялись на Эверест и достигли вершины, по крайней мере, один раз.

Шонна Берк, альпинистка, поднявшаяся на Эверест в 2005 году, ранее поделилась о "зоне смерти" и о том, как ей удалось ее пройти. Об этом она рассказала изданию Business Insider: "Ваше тело разрушается и, по сути, вы умираете. Это превращается в гонку со временем. Каждому второму или третьему вдоху твоему телу не хватает воздуха, и ты просыпаешься".

Тем временем Эдмунд Хиллари, известный как первый человек, поднявшийся на Эверест в 1953 году вместе с Тензингом Норгаем, ранее жаловался на отсутствие помощи со стороны других альпинистов. Он рассказал New Zealand Herald: "Если у вас есть кто-то, кто очень нуждается в помощи, а вы все еще сильны и энергичны, то вы обязаны сделать все возможное, чтобы спустить человека вниз, и достижение вершины становится очень второстепенным. Я думаю, что все отношение к восхождению на Эверест стало довольно ужасным. Люди просто хотят добраться до вершины. Им плевать на тех, кто может оказаться в беде, и меня совсем не шокирует, что они оставляют кого-то под скалой умирать".

Напомним, мужчина покорил вершину Эвереста, не выходя из собственного дома. Он финишировал спустя почти 23 часа.

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