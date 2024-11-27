Создатель "капсулы самоубийцы" нарушил молчание о том, что произошло во время первой смерти в устройстве

Создатель "капсулы самоубийцы", устройства, позволяющего человеку покончить с собой, высказался после того, как его впервые применили в Швейцарии, и это повлекло за собой споры.

Об этом пишет LADbible.

64-летняя американка использовала "капсулу самоубийцы" 23 сентября, чтобы покончить с жизнью в Швейцарии, и ее смерть была описана как "мирная, скорая и достойная" доктором Флорианом Уиллеттом, который был единственным человеком, присутствовавшим на месте происшествия.

С тех пор он был взят под стражу полицией, где и остался на несколько недель, в то время как нидерландское издание de Volksrant сообщило, что суд заслушал "телефонную записку" от судебно-медицинского эксперта, предположив, что у женщины были повреждения на шее. Это же издание сообщило, что женщина, использовавшая капсулу Sarco, сказала, что думала о самоубийстве "не менее двух лет" после того, как ей поставили диагноз "остеомиелит основания черепа".

Она сказала, что никто не убеждал ее покончить с собой, и что раньше она уже пыталась покончить с жизнью с помощью швейцарской группы Pegasos.

Выступая на подкасте, посвященном первому использованию капсулы Sarco, создатель устройства доктор Филипп Ничке сказал, что "машина сделала именно то, что должна была сделать".

Хотя сам он не присутствовал на месте происшествия, доктор Ничке сказал, что "наблюдал" за ней через видеосвязь и таким образом знал, что произошло. Он поделился: "Она вошла в капсулу без посторонней помощи, нажала кнопку, когда была готова. Уровень кислорода упал, у нас есть документация на все это. Она потеряла сознание в течение, по нашим оценкам, двух минут и умерла примерно через шесть минут".

Однако он продолжил говорить о случившемся после этого: "Мы не ожидали того, что произошло с тех пор, и это повлекло за собой большое беспокойство. Флориан должен быть немедленно освобожден, очевидно, что он не имел никакого отношения к ее смерти, кроме того, что позволил ей подойти, залезть внутрь и нажать кнопку, что она сделала сама. Она организовала и эффективно совершила свою собственную смерть. Это было самоубийство, единственной помощью было присутствие Флориана".

Что касается комментариев о травмах шеи и утверждений, что все пошло не так, как они описали, создатель Sarco назвал их "бессмысленным предположением". Он сказал: "Я так понимаю, что был какой-то телефонный звонок с места вскрытия. Когда ее тело забрали на вскрытие, появилось предположение о телефонном звонке от принимавшего участие в вскрытии человека, который предполагал, что могла быть какая-то внешняя сила или травма, предполагая, что могла быть травма шеи. Отчета о вскрытии не было, я хорошо понимаю, что нужно иметь надлежащий отчет, прежде чем начинать прыгать по теням. Мы услышали об этих травмах и подумали: "Это немного странно", потому что точно знаю, что произошло с этой женщиной, я был свидетелем. Она залезла внутрь без посторонней помощи, капсулу не открыли и не вызывали полицию. Если и были какие-то внешние повреждения, то они, по-видимому, были нанесены после того, как приехала полиция и открыла капсулу, у нас есть видеозапись произошедшего. Она умерла в результате гипоксии, как и ожидалось, она умерла через шесть минут".

Филипп Ничке / Фото: Getty Images

Напомним, "Доктор Смерть" создает новую "капсулу самоубийцы", поскольку предыдущую изъяли из-за следов удушения. В настоящее время швейцарская полиция расследует подозрения "в нечестной игре".

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