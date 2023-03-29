Сожитель подло воспользовался беспамятством женщины: она вышла из комы и рассказала страшную правду

Россиянку госпитализировали с тяжелыми травмами головы якобы из-за упавшего на нее зеркала.

28-летняя москвичка Елена перестала отвечать на телефонные звонки и сообщения своей матери еще на День влюбленных, 14 февраля. Ее сожитель Зелимхан сначала объяснял такое поведение недомоганием женщины, которая якобы слегла с температурой.

Об этом случае сообщает Telegram-канал Baza.

Когда взволнованная мать заставила сожителя Елены показать ей дочь на видеосвязи, то увидела, что та не понимает, что происходит, а ее глаза смотрят в разные стороны. Когда мать вызвала к дочери скорую, Зелимхан сообщил медикам, что на сожительницу упало тяжелое зеркало.

В больнице у Елены обнаружили тяжелый ушиб мозга и другие внутричерепные травмы. Врачам удалось спасти Елену, однако после операции она впала в кому и вышла из нее только в конце марта.

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Все это время Зелимхан, пользуясь беспамятством женщины, жил у нее дома и расплачивался ее карточкой.

Придя в себя, девушка сразу рассказала, что сожитель ее сильно избил.

Как оказалось, парень уже давно распускал руки. С октября прошлого года Елена трижды просила полицию помочь, но каждый раз получала отказы. Из-за избиений девушка постоянно ходила в травмпункты, однако выгнать Зелимхана из своей же квартиры у нее никак не получалось.

Теперь сожитель наконец-то выселился и куда-то исчез — его разыскивает полиция.

Напомним, ранее популярный российский блоггер и семейный психолог Сатья Дас, проводящий семинары по психологии и раздающий советы супружеским парам, во время семинара в Великом Новгороде ударил женщину.

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