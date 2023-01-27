Сожжение Корана в Стокгольме: обострение отношений между Швецией и Турцией спровоцировал сторонник Кремля

Датско-шведский политик-исламофоб Расмус Палудан сжег Коран перед турецким посольством в столице Швеции по предложению кремлевского пропагандиста.

После публичного сожжения священной книги мусульман перед посольством Турции в столице Швеции отношения между странами снова обострились и это стало новым барьером для вступления скандинавской страны в НАТО. Такая провокация, очевидно, была выгодна Москве, которая изначально выражала свое негативное отношение к расширению Альянса за счет Швеции и Финляндии, заявку которых блокирует Турция.

Как сообщает финское издание Helsingin Sanomat, данско-шведский политик-исламофоб Расмус Пулан совершил эту провокацию по прямому указанию Кремля.

Сам сжигатель Корана в интервью местной печати подтвердил, что предложение поехать в Швецию и сжечь мусульманскую священную книгу поступило от журналиста, сотрудничающего с дочерней компанией российского пропагандистского канала RT Чанга Фрика и еще одного журналиста, работающего на ультраправое СМИ Exakt 24.

"Это была их идея сжечь Коран перед турецким посольством", – сказал провокатор.

По словам Палудана, он также получил финансовую помощь (320 шведских крон) от Чанга Фрика, которая требовалась для рассмотрения заявки на разрешение демонстрации от полиции.

Чанг Фрик подтвердил изданию The Insider, что он заплатил Расмусу Палудану соответствующий гонорар, но не требовал от него сжигать Коран.

"Я лично не поощрял сжигать религиозные писания. Я хотел помочь провести акцию протеста конкретно против Турции, а не раздражать мусульман", — сказал Чанг Фрик.

39-летний Чанг Фрик является главным редактором онлайн-издания Nyheter Idag. Кроме того, он работает ведущим онлайн-канала Riks.

The Insider сообщает, что ранее Чанг Фрик ездил в Москву и участвовал в программах российских пропагандистских СМИ. Однако Фрик отрицает, что работал по указанию Москвы.

После этой провокации министр обороны Турции отменил визит в Анкару министра обороны скандинавской страны Пала Йонсона, запланированного на пятницу, 27 января, с целью преодоления возражений Турции против заявки Швеции на вступление в НАТО. Он заявил, что приезд его шведского коллеги теперь "нет смысла".

Напомним, в субботу, 21 января, у посольства Турции ультраправый политик поджег экземпляр священной книги мусульман без помех со стороны местной полиции. В ответ в Стамбуле сожгли флаг Швеции.

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