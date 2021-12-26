Сожжение людей в Мьянме и COVID-рекорды во Франции и Италии. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Мьянме на Рождество 25 декабря вблизи села Мосо в штате Кая обнаружили останки не менее 35 обугленных тел, одно из которых принадлежит ребенку. Читать дальше –>
- В Демократической Республике Конго на Рождество 25 декабря в результате нападения террориста-смертника на ресторан в Бени погибли по меньшей мере шесть человек, а еще 13 пострадали. Читать дальше –>
- Во Франции количество новых случаев заболевания COVID-19 впервые с начала пандемии преодолело рубеж в 100 тысяч. Читать дальше –>
- Италия зафиксировала третий подряд рекорд по количеству COVID-больных. В стране подтвердили 54 762 новых случая заболевания коронавирусом. Читать дальше –>
- В американском штате Калифорния в результате нападения акулы на пляже в Морро-Бей погиб серфингист. Читать дальше –>