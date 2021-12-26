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Сожжение людей в Мьянме и COVID-рекорды во Франции и Италии. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Сожжение людей в Мьянме и COVID-рекорды во Франции и Италии. Пять новостей, которые вы могли проспать

KNDF от Myanmar Now / Myanmar Now

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В Мьянме на Рождество 25 декабря вблизи села Мосо в штате Кая обнаружили останки не менее 35 обугленных тел, одно из которых принадлежит ребенку. Читать дальше –>
  • В Демократической Республике Конго на Рождество 25 декабря в результате нападения террориста-смертника на ресторан в Бени погибли по меньшей мере шесть человек, а еще 13 пострадали. Читать дальше –>
  • Во Франции количество новых случаев заболевания COVID-19 впервые с начала пандемии преодолело рубеж в 100 тысяч. Читать дальше –>
  • Италия зафиксировала третий подряд рекорд по количеству COVID-больных. В стране подтвердили 54 762 новых случая заболевания коронавирусом. Читать дальше –>
  • В американском штате Калифорния в результате нападения акулы на пляже в Морро-Бей погиб серфингист. Читать дальше –>
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