Сознались в уголовном преступлении: Подоляк отреагировал на призывы Кремля к пиратству

Советник главы Офиса президента отметил, что Россия всегда только ворует.

Призывы главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева распространять пиратские копии западной музыки и фильмов, которые поддержал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, советник главы ОП Михаил Подоляк назвал признанием в уголовном преступлении.

Об этом он написал в Twitter.

“Если ты вор, то ты вор... РФ всегда ворует. Не изобретает, не придумывает, а грабит и обворовывает. Настоящее лицо "великой русской культуры"…" — заметил Подоляк.

Вновь ru-официалы ( #Песков/#Медведев ) признались в уголовном преступлении. Призывают россиян распространять пиратские копии кино/музыки.

Если ты вор, то ты вор... Россия всегда ворует. Не изобретает, не придумывает, а грабит и обворовывает. Настоящее лицо «великой русской культуры»… – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 25, 2023

Напомним, из-за исчезновения западной музыки и фильмов из онлайн-сервисов в России в результате введенных санкций за российскую агрессию в Украине заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал россиян прибегать к пиратству.

Предложение Медведева сразу нашло оживленный отклик у спикера Путина Дмитрия Пескова. При этом пресс-секретарь хозяина Кремля обвинил страны Запада в том, что они "захватили" российские активы.

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