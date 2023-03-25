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Сознались в уголовном преступлении: Подоляк отреагировал на призывы Кремля к пиратству

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
873
Время на прочтение
1 мин
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Сознались в уголовном преступлении: Подоляк отреагировал на призывы Кремля к пиратству

Фото: pixabay.com

Советник главы Офиса президента отметил, что Россия всегда только ворует.

Призывы главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева распространять пиратские копии западной музыки и фильмов, которые поддержал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, советник главы ОП Михаил Подоляк назвал признанием в уголовном преступлении.

Об этом он написал в Twitter.

“Если ты вор, то ты вор... РФ всегда ворует. Не изобретает, не придумывает, а грабит и обворовывает. Настоящее лицо "великой русской культуры"…" — заметил Подоляк.

Напомним, из-за исчезновения западной музыки и фильмов из онлайн-сервисов в России в результате введенных санкций за российскую агрессию в Украине заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал россиян прибегать к пиратству.

Предложение Медведева сразу нашло оживленный отклик у спикера Путина Дмитрия Пескова. При этом пресс-секретарь хозяина Кремля обвинил страны Запада в том, что они "захватили" российские активы.

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Дата публикации
Просмотры
873
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