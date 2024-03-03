Сознательно убивает спящих младенцев: Литва требует "серьезных и немедленных" последствий для России

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис прокомментировал российский удар по многоэтажке в Одессе, в результате которого погибли 12 человек, пятеро из которых — дети: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сергечик, которому в июле должно было исполниться 10 лет.

Об этом Ландсбергис написал в соцсети X (Twitter).

"Это абсолютно возмутительное убийство. Сознательно убивая спящих младенцев Россия демонстрирует явное пренебрежение к любым мирным соглашениям, как прошлым, так и будущим", — подчеркнул Ландсбергис.

Он добавил, что для России должны быть «серьезные и немедленные последствия, а не продолжающаяся безнаказанность».

Добавим, что поисковую операцию на месте попадания российского дрона в многоэтажку Одессы завершили вечером 3 марта.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Десяткам людей понадобилась психологическая помощь. Медики же стабилизировали состояние тяжелых пострадавших

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