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"Сознательные люди всего мира должны громко осудить действия России": Барак Обама призвал поддержать Украину

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"Сознательные люди всего мира должны громко осудить действия России": Барак Обама призвал поддержать Украину

abcnews.com

Он также добавил ряд организаций, которые предоставляют бесплатную юридическую помощь и убежище беженцам.

44-й президент США Барак Обама на сайте своего фонда Obama Foundation призвал международное сообщество оказать помощь народу Украины.

"Последствия вторжения России в Украину разрушительны. Ситуация продолжает обостряться, растет потребность в помощи — от чрезвычайной на местах до поддержки тех людей, которые уезжают в соседние страны", — отметил он.

Обама также заявил, что многие европейские лидеры находятся на передовой этой войны. Посвятив себя созданию устойчивых изменений в своих сообществах и продвижению принципов демократии, равенства и достоинства, они помогают вдоль границы и мужественно поддерживают жителей Украины в это кризисное время.

"Мы связались с сообществом наших лидеров, чтобы определить организации, которые сейчас занимаются важной гуманитарной деятельностью", — заявил Обама.

"Сознательные люди во всем мире должны громко и четко осудить действия России и предложить поддержку украинскому народу. Помогите украинцам", — написал бывший президент США.

Он также добавил ряд организаций, которые предоставляют бесплатную юридическую помощь и убежище беженцам.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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