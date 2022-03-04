"Сознательные люди всего мира должны громко осудить действия России": Барак Обама призвал поддержать Украину

"Сознательные люди всего мира должны громко осудить действия России": Барак Обама призвал поддержать Украину

Он также добавил ряд организаций, которые предоставляют бесплатную юридическую помощь и убежище беженцам.

44-й президент США Барак Обама на сайте своего фонда Obama Foundation призвал международное сообщество оказать помощь народу Украины.

"Последствия вторжения России в Украину разрушительны. Ситуация продолжает обостряться, растет потребность в помощи — от чрезвычайной на местах до поддержки тех людей, которые уезжают в соседние страны", — отметил он.

Обама также заявил, что многие европейские лидеры находятся на передовой этой войны. Посвятив себя созданию устойчивых изменений в своих сообществах и продвижению принципов демократии, равенства и достоинства, они помогают вдоль границы и мужественно поддерживают жителей Украины в это кризисное время.

"Мы связались с сообществом наших лидеров, чтобы определить организации, которые сейчас занимаются важной гуманитарной деятельностью", — заявил Обама.

"Сознательные люди во всем мире должны громко и четко осудить действия России и предложить поддержку украинскому народу. Помогите украинцам", — написал бывший президент США.

Он также добавил ряд организаций, которые предоставляют бесплатную юридическую помощь и убежище беженцам.