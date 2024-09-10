SpaceX отправила туристов на орбиту: через два дня они выйдут в открытый космос

Выход в открытый космос состоится через два дня после начала полета.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX с четырьмя туристами на борту стартовала в космос. Экипаж миссии Polaris Dawn проведет на орбите пять дней и станет первыми туристами, которые выйдут в открытый космос.

Об этом компания SpaceX сообщила в социальной сети X.

Falcon 9 launches @PolarisProgram 's Polaris Dawn, Dragon's 14th human spaceflight mission pic.twitter.com/DCd0s0Tl8P — SpaceX (@SpaceX) September 10, 2024

Вторая частная миссия компании Илона Маска SpaceX финансируется возглавляющим экипаж миллиардером Джаредом Исаакманом.

"SpaceX была основана, чтобы сделать жизнь многопланетной. Такие миссии как Polaris Dawn помогают продвигать разработку технологий, необходимых для более увлекательного будущего", – сказал капитан экипажа, Джаред Исаакман перед полетом.

Кроме Исаакмена в составе экипажа Polaris Dawn:

Анна Менон — медик и ведущий инженер по космическим операциям в SpaceX и автор книги "Поцелуи из космоса";

Сара Гиллис – старший инженер по эксплуатации SpaceX, участвовала в разработке программы по подготовке пилотируемых космических полетов;

Скотт Потит — подполковник ВВС США в отставке и бывший лётчик-испытатель.

Предстоящий выход экипажа в открытый космос должен пройти в четверг, 12 сентября. К этому историческому моменту экипаж Polaris Dawn готовился 2,5 года.

Polaris Dawn is go for launch pic.twitter.com/tx1gUyZjZr — SpaceX (@SpaceX) September 10, 2024

Напомним, двое американских астронавтов 5 июня отправились в тестовую миссию на Международную космическую станцию на новом космическом корабле Boeing Starliner, однако из-за технических неисправностей застряли в космосе. Вероятно, они вернутся на Землю только в феврале 2025 года.

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