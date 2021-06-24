Спал в вольере: в британском зоопарке в результате нападения погиб молодой слон

Спал в вольере: в британском зоопарке в результате нападения погиб молодой слон

Другой самец слона напал на М'Чангу, пока тот спал в вольере.

В зоопарке "Ноев ковчег" в английском селе Враксалл неподалеку Бристоля трагически погиб 12-летний африканский слон М'Чанга.

Об этом сообщается на сайте зоопарка.

Инцидент произошел утром в пятницу, 18 июня, когда другой самец слона напал на М'Чангу, пока тот спал в вольере. Молодой слон получил смертельные травмы.

В момент нападения зоопарк был закрыт для посетителей. Отмечается, что два других самца Шака и Яну не пострадали.

В зоопарке отмечают, что группа слонов имеет круглосуточный доступ к внешней и внутренней части своего вольера. Обычно представители этой семьи млекопитающих достаточно общительны, поэтому "возможность быть вместе — важная часть их благополучия".

"Сейчас проводится полная проверка, в частности расследование событий, связанных с инцидентом, и рассмотрение планов на будущее, чтобы определить лучший способ продвижения программы слонов в "Ноевом ковчеге", — рассказали в зоопарке.

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М'Чанга находился в "Ноевом ковчеге" с 2014 год после прибытия из зоопарка "Борас" в Швеции.

В британо-ирландской ассоциации зоопарков и аквариумов BIAZA тем временем заявили, что группа "слонов-холостяков" в "Ноевом ковчеге" играет "ключевую вспомогательную роль" в сохранении африканских слонов. Так, самцов перевозят в другие учреждения для размножения.

В дикой природе африканские слоны находятся под угрозой исчезновения согласно Красному списку МСОП.

"Самцы слонов естественным образом покидают свое семейное стадо в подростковом возрасте и часто потом группируются вместе с другими одинокими самцами, образуя холостяцкую группу, — говорится в заявлении зоопарка. — Эти группы холостяков важны для молодых слонов, чтобы они могли учиться социальным навыкам и новому поведению".

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"Как правило, есть один крупный самец, который направляет молодых, улаживает любые споры между группой и часто может демонстрировать доминирование. Слоны — большие и сильные животные. Их поведение в дикой природе и в зоопарках часто бывает активным, громким, а иногда и агрессивным", — добавили в "Ноевом ковчеге".

Ранее в английском графстве Бедфордшир сотрудники Випснейдского зоопарка застрелили двух бурых медведиц, когда косолапые сбежали из своего вольера и напали на кабана.

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