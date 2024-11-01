"Решили подзаработать": в Латвии задержали украинцев, перевозивших мигрантов в замаскированном под пограничников автобусе

В ночь на 1 ноября в Латвии задержали двух перевозчиков и 25 нелегалов, которые ехали в микроавтобусе с поддельными опознавательными знаками Государственной пограничной охраны. Автобус был оборудован не только трафаретом, но и номерным знаком, принадлежавшим настоящей машине пограничников.

Об этом сообщает LSM.

В ходе проверки документов оказалось, что оба перевозчика являются гражданами Украины. Они пытались перевезти 25 человек азиатского происхождения, незаконно пересекших белорусско-латвийскую границу.

Фото: LSM.lv.

Министр внутренних дел Латвии Рихад Козловскис в эфире Латвийской программы "Утренняя панорама" заявил, что такие случаи свидетельствуют о наличии обширной сети незаконной перевозки мигрантов, которая существует уже давно и является нелегальным бизнесом, приносящим миллиарды.

"Если взять случай в Айзкраукле, то если бы этим людям удалось реализовать свое намерение, это принесло бы им очень большой доход. Поэтому они явно готовы идти на риск", — подытожил Козловскис.

Напомним, что стражи порядка задержали 40-летнего перевозчика, который хотел заработать на уклонающихся.

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