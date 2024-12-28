Спас десятки жизней: в авиакатастрофе в Казахстане погиб пилот, обучавшийся в Украине

Во время авиакатастрофы азербайджанского самолета Embraer, упавшего возле Актау в Казахстане после вероятного сбивания российской ПВО, погиб второй пилот Александр Кальянинов, обучавшийся в летной Кропивницкой академии.

Об этом передает пресс-служба учебного заведения.

Александр Кальянинов 1992 г.р. учился в Академии Кропивницкого на факультете летной эксплуатации по программе "Летная эксплуатация воздушных судов". В 2021 году парень получил степень магистра по авиационному транспорту по квалификации "Инженер-пилот" и "Инженер-исследователь".

Александр Кальянинов/Фото oxu.az

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"Александр был очень умным, эрудированным, свободно разговаривал на нескольких иностранных языках, был очень честным и всегда готов прийти на помощь", — вспомнили в Академии. Он с детства мечтал стать пилотом, как его отец, и свою жизнь связать с небом.

Во время авиакатастрофы Кальянинов, рискуя своей жизнью, спас десятки жизней при исполнении служебного долга. Пилотом он успел проработать только год.

Напомним, 26 декабря вблизи Актау в Казахстане разбился пассажирский самолет Embraer 190AR азербайджанской авиакомпании, следовавший из Баку в Грозный. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых – погибли. По предварительной информации, граждан Украины на борту не было, Пилот о котором выше шла речь, был иностранным студентом в Украине.

Отверстия на корпусе самолета характерны для поражения средствами противовоздушной обороны. Инцидент совпал с работой российской ПВО в Грозном, которая, по данным местных пабликов, могла быть задействована для отражения атаки беспилотников на Северном Кавказе.

Также сообщалось, что после получения повреждения самолету россияне не дали сесть в Грозном, отправив его в Казахстан через Каспийское море. Есть предположение, что РФ надеялась, что самолет упадет в море, таким образом скрывая доказательства, что в катастрофе виновата российская ПВО.

В Центре противодействия дезинформации заявили, что самолет над Грозным был поражен российским ЗРК, но РФ постарается все скрыть.

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