Спас подругу ценой собственной жизни: в Польше погиб 14-летний парень из Украины

Полиция расследует причины трагедии и почему подростки были на железнодорожной станции.

В Польше на железной дороге погиб 14-летний молодой человек из Украины. Он на железнодорожной станции ценой собственной жизни спас свою 13-летнюю подругу-польку.

Об этом пишет польское издание tvn.pl.

Трагедия произошла в городе Сваржедз на железнодорожном пути, где погиб 14-летний гражданин Украины. Парень пытался спасти свою подругу от встречного поезда. Девушку доставили в больницу в Познани с многочисленными травмами, она потеряла руку.

Все произошло в ночь со вторника на среду. По предварительным данным, сразу после полуночи следовавший из Прушкува в Германию товарный поезд сбил 14-летнего мальчика и 13-летнюю девочку. Подростки сидели на путях.

Как сообщают польские издания, "подросток пытался спасти своего сверстника от встречного поезда. Парень погиб на месте".

"Предварительные выводы указывают на то, что девочка оказалась на пути на платформе по невыясненным пока причинам. 14-летний парень пытался помочь ей и сам попал под поезд. От полученных травм он скончался на месте. Девочку с серьезными травмами доставили в больницу", – сообщила помощница начальника Познанской полиции Марта Мроз.

Она добавила, что следственные действия по делу еще продолжаются.

По неофициальным данным журналистов, на вокзале было четверо подростков. Каждый из них был из другого населённого пункта, и непонятно, что они делали на месте происшествия. 14-летний подросток, спасший жизнь своей подруги, был гражданином Украины, который жил в Вшестине, примерно в 40 км от Сваржендза. Его подруга на год младша – польская девушка из Слупецкого повета.

Напомним, Польша начала экстрадировать украинских мужчин.

Читайте также: