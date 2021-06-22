Спасали тасманийского дьявола, а уничтожили пингвинов: что произошло в Австралии

Для сохранения вида сумчатых переселили на остров.

Переселение на австралийский остров Мария тасманийских дьяволов привело гибели 3 тысяч пар небольших пингвинов и ряда других мелких птиц.

Об этом информирует BBC.

Группу тасманийских дьяволов в 2012 году поселили на острове к востоку от Тасмании для сохранения вида в рамках совместной программы правительств Австралии и Тасмании. С 1990-х годов этих сумчатых хищников стал поражать инфекционный лицевой рак, что поставило под угрозу существование вида. Опухоль передается через укусы и постепенно разрастается настолько, что животные не могут есть и погибают. За прошедший период от него по разным оценкам погибло от 20 до 50 % популяции сумчатых дьяволов. Было решено создать колонию здоровых дьяволов на острове.

Из-за этого численность дьяволов увеличилась, но с острова исчезли 3 тысячи гнездящихся пар пингвинов, а также сообщалось об исчезновении буревестников.

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Тасманийский дьявол — млекопитающее семейства хищных сумчатых. Его черная окраска, огромная пасть с острыми зубами, зловещие ночные крики и свирепый нрав дали первым европейским поселенцам основание прозвать этого коренастого хищника "дьяволом".

Это - очень прожорливое животное - его суточная норма пищи равна 15 % от веса тела. Кроме прожорливости этот зверь отличается неразборчивостью в пище — в его экскрементах находили иглы ехидны, кусочки резины, серебряную фольгу, куски кожаных ботинок и сбруи, посудные полотенца и непереваренные морковки и початки кукурузы.

Напомним, что ранее в Австралии впервые за 600 лет родились детеныши тасманского дьявола.

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