Спасатели обнаружили тела британского миллиардера Майка Линча и его 18-летней дочери – The Telegraph

Водолазы обнаружили тела в одной из кабин судна между двумя матрасами.

Спасатели обнаружили тела британского миллиардера Майка Линча и его 18-летней дочери Ханны внутри затонувшей суперяхты.

Об этом сообщает The Telegraph.

Со ссылкой на информацию генерального директора гражданской защиты Сицилии Сальво Кочина издание информирует, что были найдены еще два тела, извлеченные водолазами из затонувшей яхты.

"От себя и от имени своих коллег я хотел бы выразить глубокое соболезнование семьям погибших и выразить им наши соболезнования в это тяжелое время", – сказал Сальво Кочина.

Это вторая и третья жертвы кораблекрушения, найденные после того, как останки повара яхты Рекальдо Томаса нашли вскоре после того, как судно затонуло.

Водолазы добрались до кают яхты и обнаружили тела в одной из кабин судна между двумя матрацами.

Напомним, британский технологический предприниматель, соучредитель Autonomy Corporation и основатель Invoke Capital Майк Линч и его 18-летняя дочь Ханна ранее считались пропавшими без вести после того, как парусная яхта Bayesian, где они находились вместе с еще 20 пассажирами, попала.

Известно, что удалось спасти 15 человек, среди них жена Линча. 35-летнюю британку и его годовалого ребенка вытащили на борт пассажиры плывущего неподалеку парусника.

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