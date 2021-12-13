Спасатели ползли по мертвым, чтобы добраться к живым: восемь человек погибли на фабрике свечей в США

Спасатели ползли по мертвым, чтобы добраться к живым: восемь человек погибли на фабрике свечей в США

Поисково-спасательная операция продолжается.

В американском штате Кентукки число погибших на фабрике свечей Mayfield Consumer Products в Мейфилде возросло до восьми. Еще восемь человек считаются пропавшими без вести.

Об этом со ссылкой на губернатора штата Энди Бешеара сообщает The Associated Press.

Отмечается, что в момент, когда на свечную фабрику налетел торнадо, в помещении находились 110 сотрудников, 40 из которых позже удалось эвакуировать. "Спасателям приходилось ползти по мертвым, чтобы добраться к живым на месте бедствия", — указывают в издании.

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Сначала местные власти предупреждали, что в результате инцидента могли погибнуть "десятки человек", однако впоследствии более 90 работников, которым удалось спастись, вышли на связь.

"Многие сотрудники спрятались от торнадо в укрытии, а после того, как ураган стих, они покинули завод и разошлись по домам, — рассказал представитель фабрики Боб Фергюсон. — Из-за отключения электричества и отсутствия стационарного телефона с ними сначала трудно было связаться".

Он также выразил надежду на то, что сотрудники, считающиеся пропавшими без вести, все же смогли спастись. В то же время поисковые работы на месте инцидента продолжаются.

Спасатели извлекли из-под завалов личные вещи пострадавших, в том числе рюкзак, пару обуви и мобильный телефон с 27 пропущенными сообщениями.

Находившийся на месте происшествия пастор Джоэл Коли сравнил увиденное с кадрами из "Сумерочной зоны". "Ощущался запах свечей и были слышны крики людей о помощи. Запах свечей и везде сирены – не то сочетание, которое я когда-либо ожидал увидеть", — рассказал он.

Сотрудница фабрики Отем Киркс вспомнила, что в момент инцидента стояла примерно в трех метрах от своего парня Ланниса Уорда. Девушка сняла защитные очки и спряталась, отбросив в сторону воск и ведра с ароматизаторами, а когда вновь повернулась к любимому - его уже не было.

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"Я помню, как на секунду отвернулась от него, а потом он исчез", — поделилась она, добавив, что увидела на месте стены небо и молнию. Впоследствии она узнала о гибели Уорда

Напомним, по меньшей мере 22 торнадо зарегистрировали в шести штатах США, в том числе в Арканзасе, Кентукки, Иллинойсе, Миссисипи, Миссури и Теннесси. Более 450 тысяч человек остались без электроснабжения.

В Иллинойсе торнадо EF-3, скорость которого достигала около 218 километров в час, нанес "огромный ущерб" складу Amazon. В результате обрушения погибли шесть человек, еще один пострадавший находится в больнице.

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