Спасательная операция на месте обрушения отеля в Китае завершилась, число погибших возросло до 17

Из-под завалов вытащили 23 человека.
Количество погибших в результате обрушения гостиницы на востоке Китая выросла до 17. Власти объявили о завершении поисково-спасательной операции. Большинство погибших были гостями отеля.
Об этом в среду, 14 июля, сообщает агентство AP.
Власти города Сучжоу, где произошла трагедия, сообщают, что 23 человека вытащили из-под завалов отеля Siji Kaiyuan. Один из спасенных не пострадал, пятеро были отправлены в больницу. Еще 17 погибли.
Для поиска уцелевших спасатели использовали краны, лестницы, металорезы и поисковых собак. Для проведения операции было мобилизовано более 600 человек, а также 120 транспортных средств.
Напомним:
- Авария жилого дома произошла утром 12 июля. Известно, что гостиница "Siji Kaiyuan" открылась в 2018 году и позиционировала себя как бюджетная. Имела 54 комнаты для гостей, а также банкетный зал и конференц-залы.
- Между тем в США количество погибших в результате обрушения 12-этажки в Серфсайд вблизи Майами с 24 июня выросла до 90 человек. Еще 31 человек до сих пор считается пропавшим без вести. Спасатели надеются завершить поисковые работы в ближайшие две недели.