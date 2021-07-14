Спасательная операция на месте обрушения отеля в Китае завершилась, число погибших возросло до 17

Спасательная операция на месте обрушения отеля в Китае завершилась, число погибших возросло до 17

Из-под завалов вытащили 23 человека.

Количество погибших в результате обрушения гостиницы на востоке Китая выросла до 17. Власти объявили о завершении поисково-спасательной операции. Большинство погибших были гостями отеля.

Об этом в среду, 14 июля, сообщает агентство AP.

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Власти города Сучжоу, где произошла трагедия, сообщают, что 23 человека вытащили из-под завалов отеля Siji Kaiyuan. Один из спасенных не пострадал, пятеро были отправлены в больницу. Еще 17 погибли.

Для поиска уцелевших спасатели использовали краны, лестницы, металорезы и поисковых собак. Для проведения операции было мобилизовано более 600 человек, а также 120 транспортных средств.

Напомним:

Авария жилого дома произошла утром 12 июля. Известно, что гостиница " Siji Kaiyuan " открылась в 2018 году и п озиционировала себя как бюджетная. Имела 54 комнаты для гостей, а также банкетный зал и конференц-залы.

произошла утром 12 июля. Известно, что гостиница Siji Kaiyuan озиционировала себя как бюджетная. Имела 54 комнаты для гостей, а также банкетный зал и конференц-залы. Между тем в США количество погибших в результате обрушения 12-этажки в Серфсайд вблизи Майами с 24 июня выросла до 90 человек. Еще 31 человек до сих пор считается пропавшим без вести. Спасатели надеются завершить поисковые работы в ближайшие две недели.

В Майами через две недели после обвала многоэтажки нашли кота

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