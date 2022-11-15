Спасаются с корабля: советник Тихановской рассказал, как белорусские бизнес-элиты начали искать контакт с оппозицией

Белорусские чиновники и бизнесмены понимают, что если проигрывает Путин, то проигрывает Лукашенко.

В Беларуси после ряда успехов украинских сил на фронте некоторые чиновники и бизнесмены начали связываться с оппозицией, осознавшей, что поражение российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины неотъемлемое и означает поражение и белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Об этом заявил старший советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка в интервью OBOZREVATEL.

По его словам, связываться с оппозицией начали прежде всего чиновники и предприниматели, близкие к Александру Лукашенко, активно поддерживающего Путина и его захватническую войну РФ против Украины.

"Люди почувствовали, что Украина побеждает. Чиновники и лукашенковские бизнесмены начали искать с нами контакт. Они понимают, что если проиграет Путин, то проигрывает и Лукашенко. А это значит, что нужно искать пути ухода. Спасаться с корабля", – сказал белорусский оппозиционер.

Кроме того, советник Светланы Тихановской выразил мнение, что в зависимости от ситуации в обществе Беларуси и от внешней поддержки зависит, выйдет ли работа партизан и оппозиционеров в РБ на более высокий уровень. Как пояснил Вячорка, белорусы должны быть заряжены на победу.

"Первая наша задача – поддержать энергию в обществе и найти механизмы этой поддержки. Есть разрыв между выехавшими из Беларуси и теми, кто внутри страны. И очень трудно поддерживать партизан, когда ты находишься в Вильнюсе или Варшаве. Трудно призывать людей к протесту, когда они рискуют 15 годами своей жизни, а ты находишься в безопасной стране. Поэтому важно показать, что мы каким-то образом можем обезопасить людей, например, дать возможность безопасно уехать. Многое будет зависеть от Украины", — пояснил оппозиционер.

Напомним, 10 ноября режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко добавил в перечень нацистской символики и атрибутики попал лозунг "Жыве Беларусь!" и отзыв "Жывё".

На самом же деле, лозунг "Жыве Беларусь!" имеет очень длинную историю. Обычно этот призыв использовался как патриотическое приветствие и девиз, направленный на пробуждение национально-гражданских чувств, защиту свободы, независимости, языка и всей национальной культуры Беларуси.

Роль Беларуси в войне против Украины

24 февраля из Беларуси на Украину пошла техника оккупантов. Сам Лукашенко активно поддерживает Путина. С начала широкомасштабного вторжения РФ Беларусь стала плацдармом для войск РФ для обстрелов Украины. Впрочем, публично уклоняется от подтверждения того, что намерен принять прямое участие в войне.

Так, 4 ноября Александр Лукашенко заявил, мол, не планирует отправлять своих военных воевать против Украины. Более того, диктатор РБ говорит, что якобы "мечтает" о том, чтобы не было войны.

Как сообщалось, в Генштабе ВСУ заявили, что Брестской области Республики Беларусь, особенно в районах, где размещаются прибывающие подразделения ВС РФ, значительно усиливается социальное напряжение.

Между тем в Генштабе ВСУ предупреждают, что в случае повторного наступления из Беларуси начнется массированное огневое поражение врага, который понесет огромные потери.

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