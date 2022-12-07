Спасет ли Украину от войны вступление в НАТО: Жданов ответил, стоит ли рассчитывать на помощь союзников

В то же время, эксперт высказал мнение, что Альянс может оказаться "бумажным", когда нужно будет действовать.

После присоединения Украины к НАТО страны-союзники будут обязаны воевать на стороне Украины против России.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал 7 декабря.

"НАТО – это коллективное обязательство, союзнические обязательства, обязывающие государства-члены этого блока воевать за своего союзника не на своей, а на его территории", – отметил Жданов.

В то же время эксперт высказал мнение, что Альянс может оказаться "бумажным" или "дать трещину в неподходящий момент".

Однако даже если несколько стран-членов НАТО подтвердят выполнение своих обязательств, то нашему государству будет легче победить агрессора.

"Если они (страны-члены НАТО – ред.) дадут свои войска, за этими войсками подтянется экономика этих стран. У нас будет возможность использовать запасы этих стран по вооружению и боеприпасам, личному составу и др. В любом случае с союзниками воевать гораздо легче", – отметил Жданов.

Ранее сообщалось, что 20 из 30 стран-членов НАТО исчерпали свои ресурсы для снабжения оружием в Украину. А десять стран, среди которых Италия, Германия, Франция и Нидерланды, могут передавать Украине оружие.

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