"Спасибо за каждый день": история бабушки, которая к 93 годам посетила 63 национальных парка США

В свои 93 года Джой Раян из Дункан-Фолс, штат Огайо, побывала во всех уголках США, посетив 63 национальных парка США. Она путешествовала со своим внуком Брэдом Раяном.

Об этом сообщает CBC.

"Когда я узнал, что она никогда не видела большие дикие места Америки – пустыни, горы, океаны, что угодно – подумал, что это будет преследовать меня, если я каким-то образом не вмешаюсь – сказал Брэд.

Итак, Брэд решил отвезти ее в национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс, и эта поездка натолкнула на ее интересную идею.

"Все, о чем я мог думать, было: "Я должен увидеть бабушку Джой в Old Faithful, я должен увидеть ее в Редвуде, я должен увидеть ее в Гранд-Каньоне. Это я просто должен обладать этими воспоминаниями для моего собственного долгосрочного счастья. Я думаю, что мы две капли воды, когда дело доходит до нашего желания путешествовать, приключений, общения", – рассказал внук бабушки.

Нет никаких ограничений

Энтузиасты начали планировать поездки, посещая несколько парков каждый раз, когда они отправлялись в путь. Хотя пара пережила множество приключений во время своих путешествий – наблюдение за китами на Нормандских островах и огромными деревьями в лесу Редвуд – некоторые из лучших моментов происходят в машине.

"Мы вместе отправляемся в путь и начинаем говорить о нашей жизни. Она рассказала мне кое-что о своей жизни в свои 80 и 90 лет, о некоторых трудностях, через которые она прошла, о которых она никогда ни с кем не говорила в этой жизни. И я смог рассказать ей о некоторых испытаниях и проблемах моей собственной жизни", – делится парень.

Следует заметить, что Джой, у которой трое детей и четыре внука, все еще не отстает от Брэда, когда они путешествуют по горам. Главный секрет, говорит он, в оптимизме. "И у вас должна быть воля сделать это. И мне повезло со здоровьем", – добавила женщина.

Последней остановкой путешествия стал Национальный парк Американского Самоа. Он является единственным, который расположен к югу от экватора.

По словам внука, его бабушка бросила вызов ошибочным предположениям об ограничениях из-за старения.

"Это сила, которая есть у всех нас, и выбор, который у всех нас есть. И я думаю, что это был мой величайший урок. И я думаю, что для бабушки Джой действительно не видно конца", – акцентирует внук.

По мнению Джой, есть вполне простой и действенный рецепт, который позволит вам прожить долгую жизнь.

"Я благодарю Господа каждое утро за то, что он дал мне еще один день. И это ваш выбор, будет ли у вас сердитый день или солнечный день. Итак, улыбайтесь всем и пусть все знают, что вы проводите время с удовольствием", – сказала она.

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