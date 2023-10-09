"Спасибо за мощную поддержку": посол Израиля обратился к украинцам (видео)

В частности, дипломат поблагодарил Киева за появление на его улицах израильских флагов в знак солидарности с государством.

Посол Израиля Михаэль Бродский обратился к украинцам со словами благодарности за соболезнование и поддержку государства в связи с нападением палестинских боевиков ХАМАС.

Об этом говорится в видеообращении дипломата в Сети.

"Идет нападение террористов на государство Израиль. Это огромная трагедия — более 700 погибших, тысячи раненых израильтян", — отметил Бродский в обращении вечером 8 октября.

"Я благодарю президента Зеленского и руководство Украины за поддержку Израиля. Спасибо мэрии города Киев за этот знак солидарности с Израилем (за флаги государства на улицах города – ред.). И, конечно, благодарю украинцев за сочувствие и мощную поддержку. Вместе победим террор", – подчеркнул израильский посол.

Посол Израиля записал видеообращение к украинцам

Израильские флаги на улицах Киева/Фото из соцсетей

Израильские флаги на улицах Киева/Фото из соцсетей

Напомним, 8 октября президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, которому выразил соболезнования из-за многочисленных потерь от атаки ХАМАС. А Нетаньяху проинформировал Зеленского о ситуации в стране.

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