"Спасли детей и оставили нас": в Бразилии мама и отчим помогли малышам выбраться из плена течения, а сами пропали под водой

26-летний отчим быстро вытащил детей на берег, но впоследствии вместе с любимой ушел под воду.

В бразильском штате Мараньян мать и отчим спасли детей ценой своей жизни: ради спасения малышей они нырнули в реку, но пару снесло сильным потоком воды.

Об этом сообщает The Sun.

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30-летняя Мария Арианна Кристина Перейра Коста и ее 26-летний парень Джилмар Соарес де Мело увидели, что двое детей Марии не могут выплыть за сильного течения в реке Парнаиба. Подскочив, чтобы спасти их, Джилмар быстро сумел вытянуть детей на берег, никто из них не пострадал.

Однако мама детей оказалась неспособной выбраться, поэтому ее любимый снова нырнул в воду. Через некоторое время оба скрылись под водой.

Спасательная команда немедленно прибыла на место происшествия, но только на следующее утро смогла начать поиски пропавших без вести, пишет СМИ. На следующий день они нашли два тела, которые идентифицировали как пропавших накануне членов семьи.

Местные жители сразу окрестили погибшую пару героями.

"Боже, какая трагедия! Они спасли детей, но потом они оставили нас".

"Что настоящие отец и мать могут сделать для своих детей! Пусть энергия света ведет их дух на путь света"

"Только Бог знает время и судьбу каждого человека", — комментируют трагический инцидент пользователи соцсетей.

Напомним, недавно в США полицейские голыми руками подняли машину и спасли маму с с 8-месячным дочка.

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