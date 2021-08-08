Спасли два населенных пункта: как украинские спасатели помогают тушить лесные пожары в Греции (фото)

Спасли два населенных пункта: как украинские спасатели помогают тушить лесные пожары в Греции (фото)

Сводный отряд пожарных из Украины прибыл в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами.

Украинские спасатели помогают тушить лесные пожары в Греции.

Пожарные спасли два населенных пункта.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"На протяжении 7 августа сводный отрядом ГСЧС численностью 100 человек на территории периферии "Спатари" в Греции ликвидировал отдельные очаги пожара по фронту 2 тыс. 250 м, глубиной до 200 м, спасено 2 населенных пункта с. Спатари и с. Метохи (27 жилых домов, 1 культовое сооружение, 33 хозяйственные постройки, 1 зернохранилище, 1 приют для собак, 54 улья и стадо овец) ", — говорится в сообщении.

Работы по ликвидации пожаров продолжаются, информация обновляется.

Напомним, 6 августа сводный отряд пожарных со всей страны прибыл в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами. Сотня спасателей ГСЧС с необходимым оборудованием вылетели из аэропорта "Киев".

Отметим, каждое лето Грецию охватывают лесные пожары, однако в этом году огонь — сильнейший за последние несколько лет.

Началось все с лесных возгораний. Первым загорелся остров Пелопоннес, близ города Патры. Местные власти были вынуждены эвакуировать четыре села вблизи, а также перекрыть почти трехкилометровый мост Рио-Антирио, соединяющий полуостров и материковую часть Греции.

Основная причина массовых пожаров в стране — аномальная жара, которой Греция не знала почти 35 лет. В некоторых регионах температура днем достигает отметки 45 градусов. И хотя лесные пожары в Греции вспыхивают каждый год, экологи говорят, что из-за глобального потепления ситуация будет ухудшаться.

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