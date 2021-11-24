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Спайдермен снова в игре: отчаянный француз покорил очередной небоскреб

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Спайдермен снова в игре: отчаянный француз покорил очередной небоскреб

Associated Press

На этот раз он выбрал многоэтажку во Франкфурте.

Спайдермен снова в игре. Отчаянный француз Ален Робер покорил очередной небоскреб.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 24 ноября.

Отмечается, что специально перед подъемом Ален нарядился в серебристо-красный костюм. Весь процесс длился 42 минуты. Без всякой страховки Ален все-таки добрался до вершины 39 этажа. Говорит, у его поступка благородная цель – обратить внимание на экологические проблемы. А вот прохожие к его инициативе отнеслись неоднозначно.

Напомним, ранее французский спортсмен Орелио Фонтеной взобрался на 140-метровое здание с помощью велосипеда. На одном только велосипеде по лестнице он поднялся на 33 этажа. На это у спортсмена ушло всего полчаса. Своим поступком  он хотел привлечь внимание к проблемам детей с серьезными недугами.

Новости мира: французский смельчак Ален Робер покорил очередной небоскреб

Новости мира: французский смельчак Ален Робер покорил очередной небоскреб
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