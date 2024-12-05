Специалисты ГУР осуществили успешную кибератаку против подсанкционного Газпромбанка: подробности

Сотни тысяч россиян не смогли осуществить переводы средств и онлайн-расчеты из-за нерабочих приложений.

Киберспециалисты Главного управления разведки совершили масштабную кибератаку на системы российского подсанкционного "Газпромбанка", входящего в тройку крупнейших банков России.

Об этом сообщили РБК-Украина, NV и 24Канал со ссылкой на собственные источники в спецслужбе.

В результате мощной DDOS-атаки клиенты Газпромбанка потеряли доступ к онлайн-банкингу и мобильному кабинету пользователя банка.

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Панические комментарии россиян в соцсетях и жалобы на страницах банка подтверждают успех кибероперации.

"Атака также заблокировала работу терминалов, а в общественном Томском транспорте перестали работать терминалы оплаты за проезд. Аналогичная проблема накрыла общественный транспорт Воронежа", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские разведчики перехватили новый разговор военных РФ в Донецкой области, во время которого командир подразделения оккупационной армии приказывает подчиненному совершить военное преступление ― казнить военнопленного.

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