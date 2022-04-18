Специальная "операция": в Беларуси массово задерживают медиков, Минздрав просит Лукашенко взять их "на поруки"

Специальная "операция": в Беларуси массово задерживают медиков, Минздрав просит Лукашенко взять их "на поруки"

Первые задержания врачей силовиками произошли 26 марта, еще одно – 13 апреля.

В Беларуси правоохранители задержали 35 врачей-ортопедов, которые якобы подозреваются в получении взяток.

Об этом сообщает госинформагентство РБ "БелТА".

Так, в Беларуси набирает обороты уголовное дело, в которое вовлечены врачи-ортопеды. Их подозревают в получении взятки, а само производство связано с поставкой эндопротезов.

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Интересно, что правоохранители задержали даже врача, обслуживающего самопровозглашенного президента страны Лукашенко. 18 апреля к "главе государства" пришли с докладом министр здравоохранения, генеральный прокурор и председатель комитета безопасности.

Сам же Лукашенко называет задержание врачей "операцией".

Первые задержания врачей силовиками произошли 26 марта, еще одно – 13 апреля. Координатор Белорусского фонда медицинской солидарности Рустам Айзатулин считает, что все это – "показательная деятельность, направленная на то, чтобы показать, что силовой блок в Беларуси нужен".

Со своей стороны глава Минздрава просит взять врачей "на поруки". Лукашенко рассматривает такую инициативу.

“Я знаю ваши обращения с просьбой взять их на поруки. Не простить, а взять на поруки после того, как они компенсируют огромный ущерб государству. Направить их, по вашему мнению, в какую-нибудь структуру для работы. Конечно, по специальности. Печально, что туда попал и "врач президента", не раз и обследовавший президента. Я расстроен этим фактом, но закон есть закон – он единый для всех”, — сказал Лукашенко.

По этому факту они планируют принять в ближайшее время решение.

Напомним, что в Беларуси российские оккупанты мониторят телефоны местных и пугают их нападением ВСУ.

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