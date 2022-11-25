"Спецмамы" мобилизованных: на встречу с Путиным пришли прокремлевские функционерки и активистки

Среди 17 приглашенных к президенту РФ женщин, игравших роль матерей участников путинской "спецоперации" в Украине, оказались лидеры некоторых прокремлевских движений и даже член правящей партии "Единая Россия".

В пятницу, 25 ноября, президент России Владимир Путин встретился в своей резиденции в Ново-Огарево под Москвой с группой якобы матерей мобилизованных для участия в войне в Украине. Представителей известных российских общественных организаций "Комитет солдатских матерей" и "Совет солдатских матерей и жен" на встречу не пригласили.

Как сообщают российские оппозиционные издания, среди 17 приглашенных женщин были прокремлевские функционерки и активистки.

На снимках, обнародованных российским телевидением, были идентифицированы некоторые участницы встречи с Путиным.

Среди них:

московская чиновница Ольга Бельцева , депутат Отрадного совета от "Единой России";

, депутат Отрадного совета от "Единой России"; председатель исполкома подмосковного отделения прокремлевского движения "Всероссийский единый фронт" Юлия Белехова ;

; представительница Общественной палаты Орехово-Зуево Марина Мигунова ;

; начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта администрации Каа-Хемского района Республики Тува, то есть землячка министра обороны Сергея Шойгу, Ирина Тас-оол;

режиссер Олеся Шигина, снимающая православные патриотические фильмы.

Одна из присутствующих действительно была матерью оккупантов, воюющих в Украине — справа от Путина, в черном платке, сидела Жарадат Агуева, представительница чеченской "аристократии". Ее сыновья – высокопоставленные силовики, командир батальона "Запад-Ахмат" Исмаил Агуев и начальник Курчалоевского РОВД Рустам Агуев. Глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно называл Рустама Агуева "братом".

Кстати, после шестиминутной вступительной речи Владимира Путина прямой эфир завершился, и ответы президента на вопросы вероятных матерей транслировались в записи.

Напомним, в России общественное движение родственниц российских мобилизованных и срочников "Совет матерей и жен" требует открытой встречи с президентом РФ Путиным.

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