Спецоперация "Эмбарго": в Албании задержали судно, которое могло перевозить российскую нефть

Судно перевозило более 22 тонн нефти, которая, вероятно, происходит из России.

В Албании полицейские провели спецоперацию "Эмбарго", в ходе которой заблокировали судно, перевозившее 22,5 тонны нефти с поддельными документами, вероятно, из России. Корабль, задержанный правоохранителями, шел под флагом Либерии.

Об этом говорится на сайте государственной полиции Албании.

"Полицейские структуры, действующие в Дурресе, в том числе отдел борьбы с экономической и финансовой преступностью, после последовательных операций, проведенных в течение последних месяцев, с целью прекращения поступающей из Ливии и других стран контрабанды нефти получили информацию о корабле под флагом Либерии, который перевозит контрабандой большое количество нефти... По первым следственным действиям подозревается, что эта партия нефти была вывезена из стран, на которые действует нефтяное эмбарго, в том числе из России", — говорится в сообщении.

Правоохранители предполагают, что корабль отправился из Азербайджана, затем его погрузили в греческом порту Калламата с другого судна.

Сотрудники полиции подозревают, что нефть является контрабандной и происходит из стран, на которые наложено эмбарго. Они изъяли имеющуюся документацию капитана, а также заблокировали экипаж, состоявший из 22 граждан, для проведения дальнейших процессуальных действий.

Эмбарго на российскую нефть

С 5 февраля 2023 года Европейский Союз ввел эмбарго на морской импорт российских нефтепродуктов. По эмбарго попадают дизель, бензин, мазут и т.д.

Эмбарго не применяется к поставляемым в Болгарию нефтепродуктам (до конца 2024 года), Хорватии (только газойль, к концу 2023 года) и странам Евросоюза, у которых нет выхода к морю.

Также с февраля начали действовать предельные цены на поставку российских нефтепродуктов в третьи страны: предельная цена для дизеля – 100 дол. за баррель, для мазута – 45 дол.

Читайте также: