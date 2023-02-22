Спецоперация "Эмбарго": в Албании задержали судно, которое могло перевозить российскую нефть

Судно перевозило более 22 тонн нефти, которая, вероятно, происходит из России.
В Албании полицейские провели спецоперацию "Эмбарго", в ходе которой заблокировали судно, перевозившее 22,5 тонны нефти с поддельными документами, вероятно, из России. Корабль, задержанный правоохранителями, шел под флагом Либерии.
Об этом говорится на сайте государственной полиции Албании.
"Полицейские структуры, действующие в Дурресе, в том числе отдел борьбы с экономической и финансовой преступностью, после последовательных операций, проведенных в течение последних месяцев, с целью прекращения поступающей из Ливии и других стран контрабанды нефти получили информацию о корабле под флагом Либерии, который перевозит контрабандой большое количество нефти... По первым следственным действиям подозревается, что эта партия нефти была вывезена из стран, на которые действует нефтяное эмбарго, в том числе из России", — говорится в сообщении.
Правоохранители предполагают, что корабль отправился из Азербайджана, затем его погрузили в греческом порту Калламата с другого судна.
Сотрудники полиции подозревают, что нефть является контрабандной и происходит из стран, на которые наложено эмбарго. Они изъяли имеющуюся документацию капитана, а также заблокировали экипаж, состоявший из 22 граждан, для проведения дальнейших процессуальных действий.
Эмбарго на российскую нефть
С 5 февраля 2023 года Европейский Союз ввел эмбарго на морской импорт российских нефтепродуктов. По эмбарго попадают дизель, бензин, мазут и т.д.
Эмбарго не применяется к поставляемым в Болгарию нефтепродуктам (до конца 2024 года), Хорватии (только газойль, к концу 2023 года) и странам Евросоюза, у которых нет выхода к морю.
Также с февраля начали действовать предельные цены на поставку российских нефтепродуктов в третьи страны: предельная цена для дизеля – 100 дол. за баррель, для мазута – 45 дол.
Читайте также:
- Беларусь начала обучение пограничников — "бороться с партизанами и диверсантами"
- Бельгия расследует действия корабля РФ, который мог шпионить в Северном море
- В Белгородской области снова "хлопок" – губернатор заявил о "попадании" в ТЦ