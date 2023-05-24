"Спецоперация" продолжается: у Путина назвали единственный вариант окончания войны в Украине

В Москве считают, что "пока преждевременно говорить" о мирном урегулировании "конфликта".

В Кремле заявили, что так называемая "специальная военная операция" РФ в Украине продолжается. Единственным вариантом окончания войны для себя называют завершение "СВО" с выгодой для Москвы.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщают российские средства массовой пропаганды.

"Обеспечение своих интересов, достижение поставленных перед Россией целей либо посредством "специальной военной операции", либо другими доступными средствами", — подчеркнул пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина.

На вопрос, можно ли допустить "заморозку конфликта" в Украине, Песков ответил, что "Россия солидарна". К слову, он имел в виду солидарность с Вашингтоном, где высказались по этому поводу негативно.

По словам Пескова, о мирном урегулировании войны "пока преждевременно говорить", потому что "предпосылок для мирного урегулирования нет".

Напомним, ранее в России придумали новую цель своей "спецоперации". Мол, РФ будет продолжать вести войну против Украины, теперь Москва будет стараться не допустить так называемых "обстрелов" своей территории.

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