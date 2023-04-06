"Спецоперация" РФ развивается очень удачно": Резников потроил Путина из-за вступления Финляндии в НАТО

Вскоре граница России со странами НАТО еще больше увеличится благодаря вступлению Швеции.

В Министерстве обороны Украины потролили хозяина России Владимира Путина, который изо всех сил пытается, чтобы границы НАТО не приближались к РФ. Когда 4 апреля Финляндия официально стала членом Альянса, граница оборонной организации стала гораздо ближе к России.

Министр обороны Алексей Резников с сарказмом заявил, что "их "специальная военная операция" развивается очень удачно", — сказал он после мероприятия по презентации государственной антикоррупционной программы.

"Их "специальная военная операция", по моему мнению, развивается очень удачно. Все идет по плану. Граница России со странами НАТО увеличилась на 1 340 километров благодаря вступлению Финляндии в Альянс", — потроил Резников.

Добавим, что вскоре граница России со странами НАТО еще больше увеличится благодаря вступлению Швеции.

Вступление Финляндии в НАТО

Напомним, Финляндия 4 апреля 2023 года официально стала членом Североатлантического Альянса и 31-м членом НАТО. Последним государством, одобрившим заявку страны на вступление была Турция, которая сначала блокировала это решение.

В России мгновенно вилреагировали и уже привычным ведением дипломатии пригрозили Финляндии. Спикер президента России Дмитрий Песков назвал вступление Финляндии в НАТО очередным обострением ситуации, а расширение Альянса – посягательством на безопасность РФ.

Финляндия вступит в НАТО уже сегодня – новости 4 апреля

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