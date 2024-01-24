Спецоперация с участием нескольких стран: в Нидерландах разоблачили сеть, незаконно ввозившую военные товары в Россию

В рамках расследования были проведены рейды в Эстонии, Латвии, Германии и Канаде.

Власти Нидерландов арестовали трех человек в начале этого месяца в рамках многонационального расследования международной контрабандной сети, которая, как утверждается, работала для того, чтобы обойти общеевропейские санкции против России.

Об этом сообщило издание Politico.

Во вторник, 23 января, Служба фискальной информации и расследований Нидерландов сообщила, что задержала троих из Димена и Гааги, все в возрасте около пятидесяти лет. Аресты были произведены 9 января, рейды также прошли в Эстонии, Латвии, Германии и Канаде.

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Двое из подозреваемых были администраторами зарегистрированной в Нидерландах компании, созданной в 2017 году, которая экспортировала в Россию "технологическое и лабораторное оборудование" с потенциальными "военными целями", говорится в заявлении агентства Евроюст, которое помогало координировать расследование.

ЕС наложил на Россию 12 пакетов санкций после полномасштабного вторжения Кремля в Украину в 2022 году, но эти меры были подвергнуты критике за то, что они оставляют слишком много лазейок.

В октябре прошлого года голландский суд приговорил российского бизнесмена к 18 месяцам заключения за экспорт электронных товаров в Россию, заявив, что уклонение от санкций было его "моделью заработка".

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