"Спецоперация успешна", "армия РФ побеждает НАТО": Кремль разослал пропагандистам новогоднюю методику

У Путина объясняют, как следует писать об итогах 2022 года.

В Кремле подготовили методичку для государственных и провластных средств массовой пропаганды о том, как следует писать об итогах 2022-го. Рекомендации власти разделены на блоки: "Главное", "Усиление России", "Специальная военная операция" и "Новый миропорядок".

Методичка Кремля оказалась в распоряжении "Медузы".

В главе "Главное" рекомендуют подчеркивать, что решение президента-диктатора Владимира Путина о начале "спецоперации" "единственное верное". Мол, это "предотвратило нападение Украины и НАТО, якобы готовящегося на территорию России". Отмечается, что страны Запада якобы с 2014 готовили атаки на РФ, чтобы "разделить и покорить российский народ".

Между тем, несмотря на провалы в Украине и потери оккупированных территорий, в частности, Херсона, "спецоперацию" авторы методички называют "успешной". Что больше — пишут о якобы "защите Россией миллионов русских людей, возвращении русских земель и укреплении национальной безопасности".

"В России теперь 89 регионов, а площадь увеличилась более чем на 80 тысяч квадратных километров. Эта территория втрое больше Крыма и вдвое больше Словакии или Хорватии, Дании или Швейцарии. Расширение границ России за счет воссоединения с Запорожской и Херсонской областями позволило Крыму перестать быть "островом", отделенным от материковой части России", — говорится в методике.

Пропагандистам рекомендуют писать, что их страна вроде как воюет не с Украиной, а с НАТО — "мощнейшей военной машиной в истории человечества", которая "не сломала российскую армию".

В блоке "Усиление России" отмечают, что следует писать о "сплочении общества". К примеру, высокий "официальный рейтинг" Путина (78,5% доверия респондентов) напрямую связывают с "безусловной поддержкой россиянами "спецоперации"

В разделе "Новое мироустройство" агрессорку Россию называют "лидером стран", которые "не признают исключительность Запада" и "лидером справедливого, демократического и многополярного мира". Диктатор Путин якобы дает "Европе шанс одуматься и вернуть себе субъектность и будущее".

Напомним, президент РФ Владимир Путин разрешил принимать плату за поставки российского газа от "недружественных стран" в иностранной валюте, а не рублями. Расчеты за газ, уточняется в указе, могут быть осуществлены в иностранной валюте, указанной в контракте.

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