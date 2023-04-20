Спецпредставитель Нидерландов по Украине оказался поклонником Путина и ушел в отставку

Чиновник заявлял, что россияне и украинцы "это один народ", а также уверял о большой поддержке российского диктатора.

Спецпредставитель Нидерландов по Украине Рон ван Дартел ушел в отставку после своего антиукраинского заявления, что "украинцы — это тоже россияне".

Об этом информирует издание NOS.

В сообщении указывается, что в книге Герарда Дилессена "Если снизить планку, то выше не подпрыгнешь" есть слова ван Дартела о том, что якобы украинцы это тоже россияне.

"Мы не должны этого забывать. Это реальность", – заявил он.

Кроме того, ван Дартел также считает, что "поддержка президента РФ Владимира Путина больше, чем люди думают".

Отметим, что ван Дартел был назначен специальным представителем по Украине в конце марта. В его обязанности должно входить налаживание связей между бизнесом и различными институтами по реконструкции и восстановлению Украины.

До этого Рон ван Дартел был послом Нидерландов в России, Сербии, Польше и представителем Нидерландов в ОБСЕ.

Напомним, ранее сообщалось, что работники посольства РФ в Гааге постоянно воровали украинские флаги перед учреждением, поэтому нидерландцы выставили охрану.

Кроме того, мы ранее информировали, что Дания вместе с Нидерландами пришлет украинским Вооруженным силам 14 танков Leopard 2.

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