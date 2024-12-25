Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Спецпредставитель Трампа по Украине отреагировал на массированную атаку на Рождество

Спецпредставитель Трампа по Украине отреагировал на массированную атаку на Рождество

Генерал в отставке Кит Келлог, назначенный Дональдом Трампом своим специальным представителем по Украине и РФ / Фото: Associated Press

Кит Келлог назвал "неправильным" нанесение масштабных ракетных и дроновых ударов в день Рождества Христова.

Генерал армии США в отставке Кит Келлог, которого новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил на должность специального представителя по Украине и России, осудил масштабный удар государства-агрессора во время празднования Рождества.

"Рождество должно быть временем мира, но на Украину жестоко напали на Рождество", — написал он в сети Х.

Кит Келлог назвал "неправильной" нанесение масштабных ракетных и дроновых ударов в день Рождества Христова.

"Мир внимательно следит за действиями обеих сторон. США как никогда настроены на установление мира в регионе", — подчеркнул он.

Кот Келлог отреагировал на массированный российский удар по Украине на Рождество / ©
Кот Келлог отреагировал на массированный российский удар по Украине на Рождество

Напомним, спецпредставитель Трампа вскоре должен посетить Украину, предварительная дата его визита в Киев уже определена.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация