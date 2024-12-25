Спецпредставитель Трампа по Украине отреагировал на массированную атаку на Рождество

Кит Келлог назвал "неправильным" нанесение масштабных ракетных и дроновых ударов в день Рождества Христова.

Генерал армии США в отставке Кит Келлог, которого новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил на должность специального представителя по Украине и России, осудил масштабный удар государства-агрессора во время празднования Рождества.

"Рождество должно быть временем мира, но на Украину жестоко напали на Рождество", — написал он в сети Х.

Кит Келлог назвал "неправильной" нанесение масштабных ракетных и дроновых ударов в день Рождества Христова.

"Мир внимательно следит за действиями обеих сторон. США как никогда настроены на установление мира в регионе", — подчеркнул он.

Кот Келлог отреагировал на массированный российский удар по Украине на Рождество

Напомним, спецпредставитель Трампа вскоре должен посетить Украину, предварительная дата его визита в Киев уже определена.

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