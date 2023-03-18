Спецслужбы России запланировали антиукраинские протесты во Франции и Бельгии – польские СМИ

В частности, протесты пройдут под лозунгом #StopKillingDonbass и против поставок оружия Украине.

Российские спецслужбы планируют задействовать свою агентуру во Франции и Бельгии для организации антиукраинских демонстраций против поставки государству боевых самолетов.

Об этом сообщает польское издание Nowiny Polskie.

В материале говорится, что протесты будут организованы в ответ на решение Польши передать Украину первые четыре истребителя МиГ-29.

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Для того, чтобы протесты выглядели массово, пропаганда будет использовать кадры демонстраций во Франции против пенсионной реформы, продолжающихся до сих пор. В то же время организаторы антиукраинских акций постараются собирать своих немногочисленных "сторонников" вблизи эпицентров антиправительственных митингов.

Так, польское издание уточнило, что спецслужбы России планируют поддержать проведение трех антиукраинских акций – в Париже 18 марта, Тулузе 19 марта и Брюсселе 4 апреля.

Протесты в Париже организует экс-соратник пророссийской французской политика Марин Ле Пен – Флориан Филиппо. Он ранее призвал в соцсетях к протестам против решения Польши о боевых самолетах для Украины. Политик аргументировал это тем, что Варшава якобы таким образом вовлекает ЕС и НАТО в войну с Россией. Филиппо также открыто назвал украинцев "нацистами" и активно продвигает российские нарративы.

Издание отметило, что в феврале 2023 года французский политик уже проводил схожую акцию с лозунгами "Нет третьей мировой!", "Выходим из НАТО" и "Нет поставкам оружия Украине". Эта акция была активно растиражирована в российских средствах массовой пропаганды.

В статье польского издания также отмечается, что с 2012 по 2017 год Филиппо занимал должность вице-президента партии "Национальный фронт" и был замешан в скандале с займом политсилы на свою предвыборную кампанию у Первого чешско-российского банка, который контролирует Геннадий Тимченко – близкий друг президента РФ Владимира Путина.

В то же время организатором антиукраинских протестов 19 марта в Тулузе и 4 апреля возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе является руководительница организации "Русофоны Пиренеев", гражданка Франции и России Анна Новикова.

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"Участники потребуют от французских и европейских политиков принять во внимание их электронную петицию на сайте французского парламента об отмене введенных санкций против России", — отмечает польское медиа.

Там добавили, что демонстрации пророссийских сил пройдут под лозунгом #StopKillingDonbass и против поставок оружия Украине. Участие в этих акциях планируют принять лица, ранее как журналисты и наблюдатели находившиеся на временно оккупированных территориях Украины и освещавшие события в пользу РФ.

Напомним, в середине марта в Польше была разоблачена группа российских шпионов. Как сообщил глава польского МВД Мариуш Каминский, удалось задержать девять человек, которые сотрудничали с ФСБ России и планировали парализовать поставки оружия в Украину.

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